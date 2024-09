Lần cuối Eddie và Venom sát cánh trên màn ảnh sẽ đụng kẻ thù nguy hiểm cỡ nào?

HHT - Qua các phần phim, kẻ thù của bộ đôi Venom và Eddie Brock ngày một mạnh hơn. Đến tập mới "Venom: The Last Dance", anh chàng sẽ phải đối phó với ác thần Knull hùng mạnh - kẻ tạo ra cả chủng tộc Symbiote.

Trailer mới nhất của Venom: The Last Dance mở màn bằng cuộc chiến kịch tính giữa Venom với Xenophage - con quái vật chuyên săn các symbiote (chủng tộc ký sinh ngoài hành tinh). Thế nhưng, Venom đã tiết lộ thêm cho Eddie rằng chủng tộc của gã đã tìm thấy họ và đang chạy trốn một thế lực còn đáng sợ hơn nữa chính là tà thần Knull.

Trong nguyên tác truyện tranh Marvel, Knull là một trong những ác thần hùng mạnh và tàn ác nhất. Hắn chính là kẻ đã tạo ra thanh gươm All-Black the Necrosword, món vũ khí từng được Gorr the God Butcher sử dụng để tiêu diệt các vị thần trong Thor: Love and Thunder.

Không những thế, Venom còn tiết lộ một bí mật động trời khác là gã đang giữ một thứ mà Knull tìm kiếm. Nếu Venom và Eddie còn dính chặt với nhau, cả Trái Đất sẽ bị hủy diệt. Do đó mà cả hai không chỉ phải đối đầu với chính các thành viên trong chủng tộc mình mà còn là sự săn đuổi của nhân loại.

Chắc hẳn không ít khán giả tò mò liệu thứ mà Knull tìm kiếm là gì? Phải chăng chính là khả năng cộng sinh đặc biệt giữa Venom và Eddie? Liệu Venom: The Last Dance có phải màn chia ly đầy cảm xúc giữa Eddie và Venom sau nhiều năm bên nhau hay cả hai sẽ tử chiến tới giây phút cuối cùng?