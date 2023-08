Lần đầu đóng cảnh thợ may trong "Làng Trong Phố", Trần Vân gặp ngay sự cố bất ngờ

HHT - Nhân vật của Trần Vân làm nghề công nhân may ở "Làng Trong Phố" nên cô đã phải chuẩn bị rất kỹ trước khi phim bấm máy. Ngờ đâu, Trần Vân vẫn gặp sự cố bất ngờ trong ngày quay đầu tiên.

Còn nhớ phim Phố Trong Làng, vai cô thôn nữ Hoài của Trần Vân đã được khán giả yêu thích vì tính cách thẳng thắn mạnh mẽ, nghĩ gì làm nấy, thích ai là thể hiện ra ngay. Sang đến phần 2 mang tênLàng Trong Phố, "cặp đôi oan gia" Hoài và Hiếu nay đã kết hôn, còn đi lên thành phố để kiếm sống.

Trong khi Hiếu vẫn chưa tìm được công việc ổn định thì Hoài vẫn làm công nhân trong một nhà máy may mặc. Phim Việt hiếm khi có nhân vật làm công nhân may nên các phân đoạn của Hoài ở nơi làm việc khiến người xem quan tâm. Để hóa thân thành một công nhân may mặc chuyên nghiệp, diễn viên Trần Vân đã theo học một khóa cắt may cơ bản trước khi phim khởi quay.

Khi ấy, cô đã tự tin rằng mình biết may đường thẳng, biết sử dụng máy khâu, có thể tự tin diễn cảnh may sản phẩm từ công xưởng đến khi về nhà. Nhưng chẳng ngờ trong ngày đầu tiên ghi hình ở nhà máy, Trần Vân đã giật mình vì nhân vật của cô sử dụng máy may đứng chứ không phải ngồi. Nhưng rất may là sau khi được mọi người hướng dẫn, nữ diễn viên đã nhanh chóng biết cách sử dụng.

Giờ đây, Trần Vân đã có thể vừa may vừa diễn xuất như một cô thợ may thực sự, còn khán giả thì thích thú vì được khám phá không khí bên trong các nhà máy may mặc cũng như biết thêm về cuộc sống vất vả của công nhân. Bởi dù chăm chỉ làm việc, Hoài vẫn gặp nhiều khó khăn như đồng nghiệp chơi xấu, cấp trên lợi dụng, lương thấp nên gia đình luôn đau đầu vì tiền khi mưu sinh trên thành phố.