Lạp xưởng nướng đá được giới trẻ từ Bắc tới Nam săn lùng, đi đâu để "bắt trend"?

Tên gọi đã nói luôn điểm lạ và hấp dẫn nhất của món ăn này, chính là lạp xưởng được nướng trên đá, thay vì nướng trên than hay bỏ lò như thông thường. Đây vốn là món ăn đường phố phổ biến ở Hà Khẩu (Trung Quốc) - địa điểm du lịch quen thuộc cho các tour xuất ngoại đường bộ. Du nhập về Hà Nội sau đó lan rộng tới TP.HCM trong thời gian gần đây, lạp xưởng nướng đá lập tức dẫn đầu bảng xếp hạng món ăn thịnh hành của hội mê ẩm thực.

Đa số những người bán hàng chia sẻ lạp xưởng dùng cho món ăn này chủ yếu là lạp xưởng tươi Cao Bằng. Không nướng trực tiếp trên than mà lạp xưởng được nướng trên một lớp sỏi, đá cuội, bên dưới là bếp điện để tạo nhiệt. Cách làm này được cho là lành mạnh và an toàn cho sức khỏe hơn là nướng qua than hoa.

Lạp xưởng nướng đá có hương vị không có nhiều khác biệt với cách làm thông thường. Khi ăn, bạn nên cẩn thận vì mỡ sẽ bắn ra khi cắn có thể gây bỏng. Điểm khác biệt chính là những chiếc lạp xưởng tươi có vị thơm, mềm, vỏ ngoài giòn dai hơn so với lạp xưởng sấy khô đóng gói công nghiệp. Mỗi quầy bán hàng thường có một bếp nướng, trung bình cho ra 50 - 60 chiếc lạp xưởng cho một mẻ nướng. Thời gian để thực khách chờ ít nhất là khoảng 15 phút.

Có nhiều cách để thưởng thức món ăn này, bạn có thể ăn nguyên vị, chấm với tương ớt hoặc quét một lớp bột ớt bên ngoài rồi thưởng thức như bản gốc tại Hà Khẩu. Giá của một chiếc lạp xưởng nướng đá trung bình là 15K/chiếc, một số nơi bán 20K/ chiếc, nhỉnh hơn so với giá lạp xưởng chiên/ nướng thông thường là 10 - 12K/ chiếc. Món ăn lạ, giá lại không quá chênh lệch đã tạo nên sức hút cho "thế lực ẩm thực" mới này.

Lạp xưởng nướng đá có cách làm lạ, hợp để ăn "cho vui", đặc biệt hợp với thời tiết Hà Nội đang lạnh ẩm. Nhưng một số bạn trẻ đã thưởng thức cho biết không thể ăn quá 2 cái một lúc vì khá ngấy.

Tại Hà Nội, không khó để tìm các sạp bán món ăn này ở khu phố cổ, phố Hàng Chiếu, chợ Đồng Xuân... Ở TP.HCM, bạn có thể mua ở các khu như Tân Phú, Vạn Kiếp... Lạp xưởng nướng đá cũng đã "cập bến" một số tỉnh, thành phố khác như Nha Trang, Quảng Ninh, Hải Phòng...