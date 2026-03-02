Sao Việt cập nhật tình hình ở Trung Đông: Minh Tú đã đến được nơi an toàn

HHTO - Một số nghệ sĩ và người nổi tiếng tại Việt Nam liên tục cập nhật tình hình của bản thân khi bất ngờ bị kẹt lại ở khu vực Trung Đông.

Tình hình căng thẳng, xung đột tại khu vực Trung Đông đang khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy bỏ hoặc phải đổi đường bay, một số quốc gia "đóng cửa", dẫn đến tình trạng nhiều du khách bị mắc kẹt tại chỗ. Giữa tình cảnh này, một số nghệ sĩ và người nổi tiếng Việt Nam đã công khai chia sẻ tình hình của mình với cư dân mạng trong nước.

Du lịch gặp ảnh hưởng lớn vì những xung đột tại khu vực Trung Đông. Ảnh: The Traveler

Đầu tiên là siêu mẫu Minh Tú, một trong những người nổi tiếng đầu tiên lên tiếng về việc bị mắc kẹt tại Oman. Cô và chồng doanh nhân đang trong chuyến công tác tại quốc gia này thì xung đột ở Trung Đông bùng phát.

Chuyến bay dự kiến trở về Việt Nam vào ngày 28/2 bị hoãn vô thời hạn, khiến Minh Tú phải nán lại nơi đây giữa lúc khu vực này đang trong tình trạng báo động cao. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ sự lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đến tối 1/3 (theo giờ Việt Nam), nàng mẫu cập nhật tình hình mới: "Cảm ơn bạn bè đã nhắn tin hỏi thăm, gia đình em đã đáp Bangkok (Thái Lan) an toàn".

Thông tin này nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác, bạn bè và khán giả bày tỏ sự sẻ chia với Minh Tú. Đây không phải lần đầu siêu mẫu Minh Tú gặp tình huống tương tự khi vào năm 2020, cô từng bị kẹt tại Bali (Indonesia) suốt 4 tháng do dịch COVID-19 bùng phát, phải chi hơn 50 triệu đồng mỗi tháng cho chi phí lưu trú.

Minh Tú cập nhật tình hình an toàn của bản thân và gia đình.

Bên cạnh Minh Tú, một người mẫu Việt khác cũng gặp khó khăn vì tình hình Trung Đông hiện tại là Kha Mỹ Vân. Á quân Vietnam's Next Top Model 2012 đang ở tình thế khác khi gia đình cô đã chuyển sang định cư tại Dubai, UAE từ tháng 12/2019. Dịp Tết năm nay, cô và chồng con về Việt Nam ăn Tết, sau đó sang Rome, Ý để thăm quê chồng. Đúng lúc này, những xung đột bắt đầu khiến cô lo lắng cho tình hình nhà cửa của gia đình tại khu dân cư Dubai Marina gần tháp Burj Khalifa.

Chia sẻ với báo Tiền Phong, Kha Mỹ Vân cho biết: "Hôm qua và sáng nay có nhiều tiếng nổ, cửa sổ rung lắc mạnh. Nhiều người phải di chuyển xuống hầm giữ xe để trú ẩn. May mắn nhà tôi không bị tổn thất gì". Vì đang kẹt lại ở Ý, cô và chồng quyết định làm việc online, con trai thì học từ xa và chưa tính ngày về cụ thể. Kha Mỹ Vân bày tỏ lo lắng đối với bạn bè ở Dubai, đồng thời cho biết cảm thấy may mắn khi cả gia đình đang ở một nơi an toàn hơn.

Kha Mỹ Vân lo lắng cho nhà cửa của gia đình tại Dubai.

Nằm trong nhóm những người nổi tiếng gặp tình huống khó khăn tại khu vực Trung Đông còn có nam blogger Lý Thành Cơ. Anh vốn đang trong hành trình khám phá Ai Cập - Jordan cùng đoàn thì rơi vào tình cảnh bị mắc kẹt.

Vào ngày 28/2, Lý Thành Cơ chia sẻ rằng chuyến bay từ Amman bị dời lịch thêm 16 tiếng do căng thẳng khu vực. Hiện tại, cả đoàn du lịch của Lý Thành Cơ rơi vào trạng thái "nín thở" chờ đợi với cảm giác căng thẳng bao trùm. Ban đầu, anh dự định quá cảnh qua Dubai để về Việt Nam sớm hơn, nhưng kế hoạch này thất bại do các chuyến bay từ đây cũng bị hủy.

Phương án thay thế là bay tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ rồi nối chuyến, nhưng mọi thứ vẫn trong tình trạng chờ đợi. Đến ngày 1/3, anh phải thay đổi lộ trình sang đường nhỏ hơn để đảm bảo an toàn trong giai đoạn chưa có cập nhật mới về phương án di chuyển.