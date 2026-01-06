Quang Hùng MasterD suýt làm "bóng đèn" trong màn cầu hôn của Low G và bạn gái

HHTO - Dương Fynn đã tiết lộ câu chuyện dở khóc dở cười về Quang Hùng MasterD trong ngày mà cô được Low G cầu hôn.

Cuối tháng 12 vừa qua, màn cầu hôn của Low G dành cho bạn gái kiêm quản lý lâu năm Dương Fynn đã trở thành đề tài gây sốt khắp mạng xã hội. Thế nhưng cho đến đầu tháng 1 này, "nhà gái" mới có những chia sẻ thú vị xoay quanh ngày 15/12 ngọt ngào thời điểm ấy. Không phải sự cố hay khó khăn nào, chi tiết gây bất ngờ nhất về ngày cầu hôn này của cặp đôi lại đến từ một nhân vật không ai ngờ - Quang Hùng MasterD.

Theo chia sẻ từ Dương Fynn, cô và Quang Hùng MasterD đáng ra có cuộc hẹn vào ngày 15, trùng vào thời điểm Low G dự tính cầu hôn bất ngờ. Khi đó, chủ nhân ca khúc Thả Anh Ra đang ở Hà Nội và ngỏ lời hẹn gặp Dương Fynn. Để làm trống lịch, Dương Fynn dự tính dời lại ngày học của mình, cũng chính là "thời gian, địa điểm rõ ràng" mà nam rapper tận dụng để tạo kiến tạo màn cầu hôn ngọt ngào.

Qaung Hùng MasterD là "biến số" bất ngờ trong ngày Low G cầu hôn bạn gái.

Vì sợ kế hoạch đổ vỡ, Low G đã lập tức liên lạc Quang Hùng MasterD, đề nghị anh chàng hủy lịch hẹn với Dương Fynn. "Khi ấy mình cũng bực lắm vì tự dưng Hùng lại huỷ lịch với mình", Dương Fynn dở khóc dở cười chia sẻ. Thế là nhờ Quang Hùng MasterD lùi bước, Low G mới có thể thực hiện mượt mà màn cầu hôn bạn gái lâu năm.

Dương Fynn chia sẻ kỷ niệm dở khóc dở cười về Quang Hùng MasterD vào ngày cô được Low G cầu hôn. Nguồn: Dương Fynn

Vào ngày 15/12, Quang Hùng MasterD có lịch trình ký tặng, gặp gỡ fan hâm mộ nhân dịp ra mắt album mới BLOOMEVER tại Hà Nội. Nhiều cư dân mạng giờ đây bày tỏ sự thích thú khi nam ca sĩ suýt nữa trở thành "bóng đèn" trong chuyện tình của Low G và bạn gái Dương Fynn. Trước đó, anh chàng từng gây chú ý khi trở thành "bóng đèn" trên sân khấu Chung kết Em Xinh "Say Hi" khi đứng giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân.

Quang Hùng MasterD có mối quan hệ khá thân thiết với cặp đôi nghệ sĩ - quản lý nhà Low G. Hai sao nam còn cùng nhau hợp tác trong ca khúc Chất Gây Hại, dẫn đến màn "suýt" gặp gỡ nhau vào ngày 15 định mệnh.