Lee Do Hyun xứng đáng với danh hiệu Nam diễn viên chăm chỉ nhất K-drama năm 2023

HHT - Lee Do Hyun chăm chỉ đến mức có cảm tưởng năm 2023 chỉ cần mở tivi lên sẽ thấy nam diễn viên với nhiều vai diễn khác nhau. Năm 2024 sắp đến Lee Do Hyun cũng sẽ tái xuất với các dự án phim hấp dẫn. Đáng nói là anh chàng đã lên đường nhập ngũ từ tháng 8/2023!

Năm 2023 có thể nói là một năm chăm chỉ của Lee Do Hyun khi nam diễn viên có nhiều dự án phim lên sóng. Ngay tháng đầu tiên của năm, Lee Do Hyun đã tái xuất với The Glory phần 2. Dù vai diễn của Lee Do Hyun trong phim này bị đánh giá là như cầm nhầm kịch bản phim tình cảm trong một bộ phim tâm lý tăm tối, nhưng đó là vấn đề của biên kịch, còn diễn xuất của Lee Do Hyun không nhận một lời chê nào.

Tháng cuối cùng của năm 2023, Lee Do Hyun gây bất ngờ khi xuất hiện trong Sweet Home mùa 2. Bởi theo như diễn biến của mùa 1, nhân vật Lee Eun Hyuk do anh đảm nhận được xem là đã chết. Trước khi Sweet Home mùa 2 lên sóng cũng không có tin tức nào hé lộ Lee Do Hyun sẽ xuất hiện.

Thực tế, Lee Do Hyun cũng chỉ lên hình tầm vài phút ngắn ngủi cho cả 8 tập phim, nhưng lại chiếm spotlight vượt cả nam chính Song Kang. Với màn cameo "bùng cháy" trong mùa 2, Sweet Home hé lộ rằng Lee Do Hyun sẽ có vai trò trọng tâm hơn trong mùa 3 ra mắt vào mùa Hè năm 2024.

Cũng trong tháng 12/2023, Lee Do Hyun tiếp tục gây ấn tượng khi xuất hiện trong Death’s Game. Bộ phim kể về một người phải trải qua 12 lần tái sinh, sống với 12 cuộc đời khác nhau nhưng lần nào cũng phải đối mặt với tình huống cận kề cái chết. Lee Do Hyun đảm nhận một trong 12 cuộc đời mà nhân vật chính phải tái sinh. Tuy đất diễn của Lee Do Hyun trong Death’s Game không chiếm trọn cả bộ nhưng được xem là một trong nhiều nhân vật chính.

Chắc chắn dự án phim trọng tâm nhất và đáng tự hào nhất trong năm 2023 của Lee Do Hyun là The Good Bad Mother lên sóng cuối tháng 4, kết thúc đầu tháng 6. Lee Do Hyun đảm nhận vai nam chính và có diễn xuất biến hóa xuất sắc, diễn cùng nữ diễn viên kỳ cựu Ra Mi Ran được chính đàn chị khen ngợi diễn xuất.

Trong phim, Lee Do Hyun phải thể hiện nhiều sắc thái cảm xúc và tâm lý của nhân vật ở nhiều giai đoạn khác nhau. Khi còn là thiếu niên, Choi Kang Ho (Lee Do Hyun) nhiệt thành, trong sáng. Khi trở thành công tố viên, bị ám ảnh bởi thù hận, Choi Kang Ho trở nên thâm trầm hơn. Rồi khi chẳng may gặp tai nạn mất trí nhớ, Choi Kang Ho lại có tâm trí của một đứa trẻ.

Tháng 8 năm nay Lee Do Hyun đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng năm 2024 khán giả vẫn sẽ được nhìn thấy nam diễn viên trên màn ảnh. Ngoài Sweet Home mùa 3, Lee Do Hyun còn có phim điện ảnh đầu tay mang tên Pamyo dự kiến lên sóng đầu năm 2024. Đây là một bộ phim kinh dị, huyền bí, xoay quanh một pháp sư phong thủy và một giám đốc tang lễ khi di dời một ngôi mộ bị nguyền rủa.

Nhìn số lượng phim lên sóng trong năm nay và sẽ lên sóng vào năm sau, dù có phim được quay từ năm ngoái nhưng khán giả vẫn không khỏi thán phục khả năng sắp xếp lịch trình và sự chăm chỉ của Lee Do Hyun. Đáng nói nhất là với lịch quay dày như thế, Lee Do Hyun lại không có vai diễn nào lơ là, tất cả đều để lại dấu ấn đẹp với khán giả.

Năm 2023 có thể nói là một năm viên mãn của Lee Do Hyun khi sự nghiệp tiếp tục thăng tiến mà tình yêu cũng nở rộ. Đầu tháng 4/2023, Lee Do Hyun và “chị đẹp” Lim Ji Yeon xác nhận hẹn hò khiến các fan vỡ òa. Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon cùng tham gia The Glory nhưng đảm nhận các nhân vật ở hai tuyến đối đầu nhau.