Lên đời nhờ "Espresso", Sabrina Carpenter ra album mới, Taylor Swift góp giọng?

HHT - Sabrina Carpenter thông báo phát hành album mới sau thành công vang dội của bản hit mùa hè "Espresso".

Mới đây, Sabrina Carpenter thông báo sẽ phát hành album phòng thu thứ 6 mang tên Short n' Sweet vào ngày 23/8. Nữ ca sĩ cũng cho biết bản thân sẽ phát hành ca khúc mới PPP (Please Please Please) vào thứ 6 tuần này.

Sau khi công bố, giọng ca Nonsense nhận về một số ý kiến trái chiều về bìa album. Trong ảnh bìa, Sabrina khoe trọn nhan sắc mặn mà cùng vết son môi trên bờ vai trần. Nhiều người phát hiện hình ảnh này quá giống với photoshoot của nữ người mẫu Tiffany Collier trên tạp chí Pháp năm 2018. Nữ ca sĩ bị chỉ trích vì sao chép ý tưởng của người khác nhưng không ghi nhận tác giả gốc.

Đầu năm nay, Sabrina đã ra mắt đĩa đơn mở đường Espresso và trình diễn ca khúc tại các sân khấu lớn như Coachella và Saturday Night Live. Ca khúc nhanh chóng đạt thành công vang dội khi tiến vào Top 5 Billboard Hot 100, giữ vững vị trí đầu bảng tại UK và Top 1 Spotify toàn cầu trong nhiều tuần.

Danh tiếng và lượng người hâm mộ của Sabrina Carpenter tăng mạnh mẽ sau khi nữ ca sĩ được chọn làm nghệ sĩ mở màn tại The Eras Tour. Có tin đồn rằng Taylor Swift sẽ góp giọng trong album lần này của Sabrina. Nguồn tin cho biết siêu sao nhạc Pop có kế hoạch ủng hộ các đàn em thân thiết trong năm nay. Trước đó, nữ ca sĩ Gracie Abrams cũng tiết lộ bản thân sẽ kết hợp với Taylor Swift trong ca khúc Us thuộc album mới.