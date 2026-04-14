Lên mạng thách thức "đố anh bắt được em", nam thanh niên bị công an mời lên làm việc

Linh Lê

HHTO - Đăng ảnh xe máy có dấu hiệu độ chế kèm lời lẽ thách thức “Đố anh bắt được em” dưới bài viết tuyên truyền của Công an phường Ba Ngòi (Khánh Hòa), một thanh niên đã nhanh chóng bị cơ quan công an xác minh danh tính, gửi giấy mời về địa phương làm việc.

Trước đó, Công an phường Ba Ngòi (Khánh Hòa) đã triển khai đợt ra quân xử lý các trường hợp sử dụng xe độ chế, nẹt pô, rú ga, tụ tập lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự trong khu dân cư. Một số hình ảnh vi phạm được đăng tải lên mạng xã hội nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe.

Trong phần bình luận dưới bài viết, một tài khoản cá nhân đăng tải hình ảnh một xe máy có dấu hiệu độ chế kèm theo câu nói mang tính thách thức lực lượng chức năng. Nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

1000037847.jpg

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là C.V.Đ, sinh năm 1998, trú tại phường Ba Ngòi. Đồng thời, lực lượng chức năng làm rõ chiếc xe mà người này đăng tải đã gắn biển số của phương tiện khác.

Lãnh đạo công an địa phương cho biết đã gửi giấy mời người này lên làm việc. Do đang đi làm xa, người này hiện đang trên đường trở về địa phương theo yêu cầu.

Cơ quan công an nhấn mạnh, các hành vi độ chế phương tiện, gây tiếng ồn lớn, tụ tập điều khiển xe gây rối trật tự công cộng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, việc đăng tải, bình luận mang tính thách thức trên không gian mạng cũng có thể bị xử lý theo quy định nếu gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

hht1479-coverfb.jpg
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Công an Khánh Hòa #xe độ chế #thách thức #trật tự an toàn #giao thông #công an mời lên làm việc

