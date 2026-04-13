Từ card bo góc đến phục chế giáp: Thế hệ mới tiếp cận lịch sử theo cách "đủ wow"

HHTO - Từ card game, skin Liên Quân đến giáp phục cỡ người thật, lịch sử Việt đang được Gen Z tiếp thu theo muôn cách sáng tạo: Vừa học, vừa chơi, vừa thấy tự hào vì quá khứ chưa bao giờ gần đến thế.

“Xin vía” cực mạnh từ card bo góc nhân vật lịch sử

Lịch sử bỗng trở nên gần gũi với Gen Z hơn khi các nhân vật lịch sử như Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lý Thường Kiệt, Bùi Thị Xuân... xuất hiện trên những chiếc card bo góc siêu xịn. Đây là dự án đầy tâm huyết của họa sĩ trẻ Tô Quốc Nghi và FM Studio qua bộ sản phẩm boardgame Đại Việt Kỳ Nhân với thiết kế mang hơi hướng cổ phong nhưng vẫn đậm chất hiện đại, mặt trước của thẻ minh họa nhân vật với nét vẽ sắc sảo, mặt sau ghi chú chi tiết về cuộc đời và chiến công của các nhân vật lịch sử trên nền hoa văn.

Hình ảnh các anh hùng, nữ tướng được minh họa bởi nhóm họa sĩ của dự án Đại Việt Kỳ Nhân. (Ảnh: Đại Việt Kỳ Nhân)

Cảm giác cầm trên tay chiếc túi blindbox bí ẩn, hồi hộp chờ đợi xem mình sẽ “hữu duyên” với vị anh hùng nào thực sự là một trải nghiệm khó quên, chẳng kém gì cảm giác khui card bo góc của các idol.

Check-in card nhân vật lịch sử Hồ Quý Ly tại thành nhà Hồ.

Điều làm nên sức hút mãnh liệt của bộ card còn đến từ cách kể chuyện (storytelling) cực kỳ thông minh. Không còn là những dòng chữ khô khan trên trang giấy cũ, câu chuyện phía sau (backstory) của hơn 500 nhân vật được tái hiện qua lăng kính của Gen Z: Bắt trend, sống động và đầy cảm xúc. Chính phần nhìn ấn tượng đã đánh thức sự tò mò, khiến chúng mình muốn tìm hiểu xem nhân vật này là ai và họ đã có tầm ảnh hưởng thế nào đến dòng chảy lịch sử dân tộc.

Bạn Tạ Quỳnh Trân.

Bạn Tạ Quỳnh Trân (Lớp 10 Chuyên Văn, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) bật mí bí kíp “xin vía” đỉnh cao từ bộ blindbox: “Trước ngày thi Toán, mình đã rất lo lắng. Ấy mà mình lại hữu duyên bóc ra được vị Trạng Lường Lương Thế Vinh. Mình nghe cô mình dạy ngày xưa cụ là trạng nguyên giỏi Toán nhất Việt Nam nên mình xin vía thông thái từ cụ để làm bài thật tốt”.

Đưa hào khí nghìn năm lên đấu trường Esport

Mang lịch sử gia nhập vào vũ trụ thể thao điện tử Esport nảy lửa, cô bạn Lê Thị Phương Linh (Họa sĩ dự án Đại Việt Kỳ Nhân) khiến cộng đồng game thủ phải “ngả mũ” khi trình làng bộ thiết kế trang phục made in Việt Nam cho vị tướng Dirak trong cuộc thi Sáng tạo Trang phục Liên Quân do Liên Quân Mobile và Học viện Kỹ xảo Điện ảnh và Hoạt hình MAAC đồng tổ chức.

Bộ skin Vân Đao Thiên Trạch của họa sĩ trẻ Lê Thị Phương Linh.

Bộ skin Vân Đao Thiên Trạch lấy hình ảnh mây lửa đao sắc nhọn như lưỡi mác, thể hiện tinh thần tự cường, vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Đối lập với sự sắc lạnh đó là “Thiên Trạch” (Ân huệ từ trời cao) đại diện cho yếu tố “Nước” hiền hòa trong văn hóa lúa nước.

Lấy cảm hứng từ những đường nét chạm trổ trên bảo vật quốc gia Cửa rồng Chùa Keo, bộ trang phục của Phương Linh kể về một vị Hộ Quốc Thần Vương dùng vân đao để chém gió độc, trừ tà nhưng lại mang trái tim của Nước với ước vọng mưa thuận gió hòa cho bá tánh, sẵn sàng cùng Gen Z chinh chiến và tỏa sáng trên mọi mặt trận.

Các chiêu khiên, đánh thường cường hóa của tướng Dirak được Phương Linh thiết kế.

Skin Liên Quân là những bộ quần áo, hiệu ứng kỹ năng và diện mạo thay thế cho ngoại hình mặc định của các vị tướng trong game. Một bộ skin xịn không chỉ giúp nhân vật có hiệu ứng kỹ năng lung linh, ngầu hơn mà còn mang theo ý nghĩa riêng biệt để người chơi thể hiện cá tính và phong cách cá nhân trên đấu trường.

Trải nghiệm "nhập vai" trong bộ giáp phục Việt

Đã bao giờ bạn đang nghe giảng về một trận chiến nhưng không thể tập trung nổi vì cứ thắc mắc “Không biết đội quân nước mình khi ra trận sẽ mặc giáp thế nào, có khác với đối thủ không?”. Đó chính là động lực để cậu bạn Văn Duy Khang (nghệ danh Khang Văn) bắt đầu hành trình sáng tạo mô hình 3D mô phỏng lại giáp phục của các tướng lĩnh Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Bạn Văn Duy Khang bên cạnh mô hình giáp phục của các tướng lĩnh Việt Nam.

Cậu sinh viên ngành kiến trúc chọn lối đi riêng khi kiên trì phục chế giáp phục Việt Nam với hàng trăm mẫu mô hình lớn nhỏ. Duy Khang tự tìm tư liệu, kiến thức lịch sử, dạo khắp các bảo tàng để gom góp hình ảnh, dùng phần mềm ZBrush để phác thảo và sửa lại bản vẽ cho đến khi hoàn thiện nhất mới in 3D sản phẩm.

Chỉ khi tự tay dựng mô hình, chạm vào chất liệu, ngắm nhìn sản phẩm từ nhiều góc độ, bạn mới có thể kích thích sự say mê của người xem nhiều hơn so với những bản vẽ trang phục 2D phẳng lì Duy Khang chia sẻ.

Fitness influencer Huy Lee trong bộ giáp phục.

Chúng mình không quá xa lạ với văn hóa cosplay hóa trang, nhập vai Samurai của giới trẻ xứ sở Mặt Trời mọc hay những bộ Hán phục trên màn ảnh rộng và được khách du lịch tứ phương thuê để chụp ảnh check-in tại Tử Cấm Thành (Trung Quốc).

Các bộ giáp phục kích cỡ người thật.

Từ quan sát đó, dự án Đại Việt Kỳ Nhân đã quyết tâm hô biến mô hình giáp phục mini thành bộ trang phục cỡ người thật để bạn thỏa sức mặc thử - vừa hợp vóc dáng người Việt, vừa giữ được thần thái lịch sử. Nếu các nàng thơ Gen Z đã có ảnh với áo ngũ thân, áo viên lĩnh lung linh thì các chàng cũng “chất chơi” không kém với bộ giáp phục Việt Nam.