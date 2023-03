Lên sân khấu TEDx, Hoa hậu Mai Phương thừa nhận từng tuyệt vọng, muốn từ bỏ

HHT - Bất ngờ xuất hiện trong TEDx Talks, Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương chia sẻ hành trình vượt lên áp lực và bật khóc khi kể câu chuyện của mình.

Hoa hậu Mai Phương xuất hiện với vai trò khách mời, kiêm diễn giả trong chương trình TEDx Talks được tổ chức tại Đại học FPT Greenwich Đà Nẵng. Nàng hậu với phong thái nhẹ nhàng, tươi trẻ, gần gũi đã chia sẻ về chủ đề “What’s next?” (tạm dịch: Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo?) cùng các bạn sinh viên tại đây.

Là một Hoa hậu, đồng thời cũng là Gen Z, Mai Phương chia sẻ về những trải nghiệm và thái độ sống mà cô đã và đang học hỏi được trên hành trình trưởng thành của mình.

Hoa hậu Mai Phương đề cập đến vấn đề trách nhiệm khi hiện nay có nhiều bạn trẻ đang bị áp lực đè nặng dẫn đến thu hẹp mình, khó phát triển bản thân. “Responsibilities can be quite tricky, but there is always a way” (tạm dịch là: Trách nhiệm có thể khá phức tạp, nhưng luôn có cách) - nàng hậu chia sẻ.

Hoa hậu Mai Phương cũng trải lòng về khoảng thời gian sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2022. Nếu thời gian trước cô cố gắng một thì sau đăng quang đã phải cố gắng gấp nhiều lần để chứng minh bản thân xứng đáng với danh vị cao quý. Nhiều cơ hội tìm đến nhưng đồng thời cũng rất nhiều thách thức, áp lực, dư luận bao vây. Cô đã bật khóc khi tâm sự mình đã từng tuyệt vọng đến mức có ý nghĩ đến việc từ bỏ tất cả, kể cả hơi thở của mình.

Nhưng vượt qua những ngày khó khăn ấy, tâm thái sống của nàng hậu cũng thể hiện rõ trong bài diễn thuyết tiếng Anh của mình. Hoa hậu Mai Phương đã lấy dẫn chứng một câu rap của Đen Vâu trong ca khúc Bài Này Chill Phết để truyền động lực cho các bạn trẻ: Hãy dám mơ, hãy dám hy vọng và hãy cố gắng không ngừng nghỉ.

Hoa hậu Mai Phương, sau gần một năm đăng quang, luôn bận rộn với công tác thiện nguyện và các dự án cá nhân. Cô còn đang gấp rút chuẩn bị tham dự cuộc thi Miss World 2023.