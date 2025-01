Liên tiếp các vụ việc học sinh tự chế pháo nổ: Giấu pháo tại nhà, bán lại cho bạn bè

HHT - Những vụ tai nạn do tự chế pháo tại nhà để lại những hậu quả nặng nề. Thế nhưng, vào dịp cận Tết Nguyên đán, nhiều bạn học sinh vẫn lén lút tự chế pháo.

Nhóm 5 học sinh ở Hà Tĩnh chế tạo hàng chục quả pháo giấu trong nhà

Ngày 15/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, đã phát hiện một nhóm học sinh có hành vi chế tạo và nổ pháo tự chế. Trong quá trình tuần tra, Công an xã Sơn Hồng phát hiện nhiều xác pháo tự chế trên trục đường nội đồng tại địa bàn.

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định N.Đ.K. (14 tuổi, học sinh tại xã Sơn Hồng) là người thực hiện hành vi này. Tại nơi ở của nam sinh, công an thu giữ 2 vỏ pháo làm bằng giấy, 9 hộp diêm, 2 hộp keo 502 và 3 xấp giấy.

Mở rộng điều tra, công an xác định thêm 4 học sinh khác cùng tham gia chế tạo và nổ pháo tự chế, gồm H.H.H. (14 tuổi), L.T.H. (13 tuổi), N.Q.T. (14 tuổi) và N.Q.V. (14 tuổi), đều trú tại xã Sơn Hồng. Trong đó, N.Q.T. được xác định là người khởi xướng. Nam sinh này khai nhận đã học cách chế tạo pháo qua mạng xã hội TikTok và YouTube, sau đó mua các tiền chất để pha trộn thành chất nổ.

Nam sinh đã nói dối bố mẹ để xin tiền mua nguyên liệu chế tạo pháo như băng dán, keo dán, dây cháy chậm. Sau khi hoàn thành, nam sinh này rủ các học sinh khác ra khu vực vắng vẻ để đốt pháo.

Kiểm tra nơi ở và các địa điểm cất giấu, Công an xã Sơn Hồng thu giữ 52 quả pháo tự chế, 4 túi bột than, 2 túi bột lưu huỳnh, 16 hộp keo 502 và nhiều tang vật liên quan khác. Trong số này, một quả pháo có kích thước lên tới gần 30cm và nặng hơn 1kg, sức nổ được đánh giá không khác gì một quả bom, mìn. Điều đáng chú ý là nhóm học sinh đã cất giấu số pháo trên gác mái, dưới gầm giường trong nhà mà phụ huynh không hay biết.

Công an xã Sơn Hồng đã hoàn tất hồ sơ vụ việc và chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Học sinh chế tạo pháo nổ rồi bán cho các học sinh khác

Mới đây tại Khánh Hòa, công an xã Cam Hải Tây, phát hiện một học sinh đốt 1 quả pháo tại đường liên thôn trên địa bàn. Qua kiểm tra, nam sinh này tự nguyện giao nộp 8 quả pháo khác đang cất giấu tại nhà. Nam học sinh cho biết đã mua tổng cộng 9 quả pháo từ một nam sinh 15 tuổi, trú tại xã Cam Thành Bắc với giá 120.000 đồng.

Làm việc với học sinh này cho biết đã mua 70 vỏ pháo hình cầu trên mạng xã hội và mua 200.000 đồng thuốc pháo từ một thanh niên khác cùng trú tại xã Cam Thành Bắc để tự chế tạo pháo, bán kiếm lời. Qua điều tra xác minh, nam thanh niên khai nhận đã mua tổng cộng 200 vỏ pháo, 10m dây cháy chậm, 3kg hóa chất trên mạng để chế tạo pháo nổ. Toàn bộ số hóa chất và vật liệu trên cũng đã được nam thanh niên giao nộp cho Công an.

Vào dịp giáp Tết Nguyên đán hàng năm, tại các bệnh viện trong cả nước thường tiếp nhận nhiều trường hợp bị thương do pháo nổ, đa số bệnh nhân từ 10 - 16 tuổi, tự chế pháo để chơi Tết. Các học sinh được gia đình đưa đến Bệnh viện cấp cứu nhưng những tổn thương do pháo gây ra đều để lại nhiều di chứng.