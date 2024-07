Lingling Kwong phủ nhận tin hẹn hò Win Metawin: "Chỉ là bạn bè đi du lịch"

HHT - Thông qua tài khoản X (Twitter), Lingling Kwong đã bày tỏ quan điểm về loạt ảnh được người qua đường bắt gặp đang dạo chơi tại Hàn Quốc cùng Win Metawin.

Ngày 4/7, Lingling Kwong liên tục đăng tweet bằng tiếng Thái, Trung và Anh để đính chính về tin đồn hẹn hò giữa cô và Win Metawin.

Trong bài đăng mới nhất bằng tiếng Anh, cô viết: "Gửi những người hâm mộ quốc tế của tôi, xin lỗi các bạn vì tôi đưa ra phản hồi trễ. Tôi đã đọc được tin tức về tôi và Win, điều này làm tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi muốn làm rõ rằng tôi chỉ đi du lịch vài ngày để thư giãn. Tôi và Win có quen biết. Chúng tôi từng làm việc cùng nhau và giờ chỉ là bạn. Dù sao thì, tôi cũng muốn cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên ủng hộ tôi dù bất kể chuyện gì xảy ra".

Ngày 3/7, mạng xã hội rầm rộ ảnh và clip do một cư dân mạng chia sẻ khoảnh khắc bắt gặp Win Metawin và Lingling dạo chơi cùng nhau tại Seoul, Hàn Quốc. Cả hai chỉ đi cạnh nhau, không có bất cứ hành động nào quá thân mật.

Nhưng trước đó không lâu, dân mạng cũng râm ran đồn đoán Lingling và Win hẹn hò khi soi ra nữ diễn viên dùng nhiều đồ hiệu mà anh làm đại sứ... Vì vậy, tối 3/7, sau khi cả hai được "bắt tận tay" đi chơi riêng cùng nhau, tin đồn yêu đương giữa WinLing mới bị "thổi lớn".

Sau phản hồi của Lingling, cư dân mạng chia làm hai luồng ý kiến. Một bên tin tưởng vào lời của chính chủ, một bên đặt nghi vấn đây chỉ là "chống chế cho qua" của Lingling, "không hợp lẽ bạn bè nam nữ bình thường"...

Lingling và Orm đang là cặp đôi được "đẩy thuyền" tích cực nhờ "phản ứng hóa học" bùng nổ trong bộ girl-love The Secret of Us. Phim chỉ mới lên sóng 2 tập. Tin hẹn hò của Lingling nổ ra bị cho là sẽ ảnh hưởng tới việc quảng bá và tiếp cận của phim.

Win là một mảnh ghép trong BrightWin - cặp đôi boylove màn ảnh gây bão toàn châu Á nhờ thành công của 2gether The Series. Tuy nhiên vào tháng 4 năm nay, Bright xác nhận hẹn hò với Nene khiến nhiều fan của bộ phim thất vọng.