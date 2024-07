Win Metawin - Lingling bị bắt gặp cùng đi du lịch Hàn Quốc, rộ nghi vấn hẹn hò

HHT - Một người qua đường đã bắt gặp Win Metawin và Lingling Kwong đi cùng nhau tại Seoul, làm dấy lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Ngày 3/7, mạng xã hội rầm rộ ảnh và clip được một cư dân mạng ghi lại cảnh được cho là Win Metawin và Lingling Kwong đang dạo chơi cùng nhau tại Seoul, Hàn Quốc.

Lingling là nữ chính trong MV Too Late của Win, phát hành vào năm ngoái. Nhưng phải tới gần đây, tin đồn hẹn hò của Win và Lingling mới rộ lên khi cư dân mạng phát hiện nữ diễn viên thường "thả tim" các bài đăng của Win. Cô dùng nhiều đồ hiệu của Prada và Tiffany & Co. - thương hiệu mà Win làm đại sứ. Ảnh và clip "bắt tận tay" đang được lan truyền đã thổi bùng tin đồn hẹn hò, khiến cư dân mạng càng tin tưởng Win và Lingling đang có một mối quan hệ lãng mạn. Hiện phía hai diễn viên đều chưa đưa ra phát ngôn chính thức.

Nhiều netizen nghi ngại tin hẹn hò nổ ra lúc này sẽ ảnh hưởng xấu tới Lingling nhiều hơn. Vì The Secret of Us - bộ phim girllove do cô và Orm đóng chính mới chiếu được 2 tập. Sự ăn ý trên màn ảnh của cả hai giúp LingOrm tạm thu về một lượng fan couple kha khá. Trái lại, một số cư dân mạng bình luận "biết sớm đỡ đau", vì nếu tin Win - Lingling hẹn hò nổ ra sau khi The Secret of Us kết thúc, giữa lúc fan couple của LingOrm lớn mạnh và cứng cáp hơn sẽ càng tranh cãi hơn.

Trước đó, vào tháng 4, fan của cặp đôi 2gether The Series - BrightWin "tan nát cõi lòng" khi Bright xác nhận hẹn hò với Nene. Việc Win Metawin cũng có bạn gái (dù mới là tin đồn) vào 3 tháng sau được cư dân mạng đùa rằng là "bằng hòa".