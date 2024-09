Loạt khoảnh khắc "ngoan xinh yêu" của Jennie trong show "My Name Is Gabriel"

HHT - Hóa thân thành cô chủ nhà trọ - Maria ở vùng nông thôn nước Ý, Jennie (BLACKPINK) khiến netizen bất ngờ với tài nấu ăn khéo léo của mình.Những khoảnh khắc được tiết lộ trong teaser còn mang tới một Jennie trái ngược với nữ idol trên sân khấu.

My Name Is Gabriel là chương trình kể về trải nghiệm khi những người nổi tiếng sống như người bình thường trong vòng 72 giờ đồng hồ. Jennie sẽ là thành viên kết show.

Jennie sẽ hóa thân thành Maria - cô chủ một nhà nghỉ ở ngôi làng nhỏ gần thành phố Rome (Ý). Trong quá trình vận hành nhà nghỉ này, cô sẽ tự mình "cân" mọi công đoạn từ việc đón khách, phục vụ, đến chuẩn bị sự kiện và tham gia lớp học nấu ăn trong thời gian 3 ngày.

Những thước phim preview mà nền tảng đăng tải mở ra một không gian thanh bình và cổ điển của vùng nông thôn châu Âu. Đồng thời, quá trình nấu món mỳ Gnocchi và Pizza của Jennie cũng thu hút sự chú ý vì sự hấp dẫn của ẩm thực Ý, cũng như sự khéo tay bất ngờ của main rapper BLACKPINK.

Bản thân giọng ca SOLO cũng phấn khích với khoảng thời gian này. Theo tiết lộ của PD Kim Tae Ho, Jennie thậm chí đã tự hỏi: "Đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác sảng khoái và tự do như thế này?", cho thấy cô xem hành trình này như một khoảng nghỉ ngơi quý giá, không có áp lực ghi hình hay chạy lịch trình.

Ở một nơi mà không ai biết cô là thành viên của nhóm nhạc nữ K-Pop nổi tiếng toàn cầu, Jennie thưởng cho mình một cây kem gelato ngay sau khi xuống xe, mua sắm ở cửa hàng tạp hóa và bắt đầu tận hưởng nhịp sống chậm rãi hiếm có.

Jennie sẽ xuất hiện từ tập 13, phát sóng vào ngày 27/9 và tập 14 phát sóng vào ngày 4/10 tới đây. Bên cạnh đó, Jennie cũng dự kiến phát hành sản phẩm âm nhạc solo trong tháng 10 này. Thời gian cụ thể hay đó là single hay album vẫn chưa được tiết lộ.