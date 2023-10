Jennie BLACKPINK tựa nàng tiên nhảy múa dưới ánh trăng trong MV "You & Me"

HHT - Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng ca khúc "You & Me" của Jennie BLACKPINK đã được chính thức phát hành. Nữ idol như nàng tiên xinh đẹp nhảy múa dưới ánh trăng, vừa thơ mộng vừa ma mị.

5 năm kể từ ngày SOLO được phát hành, Jennie mới tung ra ca khúc solo mới - You & Me. Theo nhiều nguồn tin cho hay, bài hát này được thành viên nhóm BLACKPINK thu âm từ 4 năm trước. You & Me đã được trình diễn xuyên suốt world tour Born Pink của BLACKPINK và giờ đây, đã có bản chính thức được phát hành trên các nền tảng nhạc số.

Bên cạnh phiên bản quen thuộc trong concert, phiên bản remix ở Coachella cũng được ra mắt. Không có tạp âm, lẫn với tiếng reo hò, You & Me bản chính thức đem đến trải nghiệm nghe hoàn hảo, nịnh tai.

Đáng chú ý, Jennie đã bắt tay vào quá trình viết lời và chịu trách nhiệm sản xuất cho video trình diễn này. Bản audio và dance performance cũng như một món quà đặc biệt mà cô dành tặng cho người hâm mộ.

Để đánh dấu cho sự trở lại của thần tượng sau thời gian dài ra mắt solo, người hâm mộ Jennie đã đồng loạt đặt ra mục tiêu stream cho You & Me trên các địa hạt như YouTube, Spotify hay iTunes.

Trước đó, Jennie từng hé lộ trong một buổi phỏng vấn về việc đang chuẩn bị cho những thứ "đậm chất Jennie nhất và chỉ Jennie mới có". Vì vậy, có thể You & Me chỉ là ca khúc mở đường cho một album mới mà nữ ca sĩ ấp ủ sau thời gian dài.