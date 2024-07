Loạt khoảnh khắc "ngọt mềm tim" của Baifern - Nine Naphat trước khi chia tay

HHT - Sau hơn 1 năm công khai, Nine Naphat vừa chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Nhìn lại khoảng thời gian bên nhau của cặp đôi, netizen không khỏi tiếc nuối cho cặp tình nhân nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan.

Nine Naphat và Baifern Pimchanok là cặp đôi tài sắc của làng giải trí xứ Chùa Vàng. Cặp đôi bén duyên qua bộ phim điện ảnh Yêu Nhầm Bạn Thân (Friend Zone) chiếu năm 2019. Bộ đôi được "đẩy thuyền" nhiệt tình nhờ diễn xuất ăn ý, phản ứng hóa học bùng nổ. Năm 2022, Nine Naphat và Baifern Pimchanok có dịp tái hợp trong phim truyền hình Sợi Dây Hoàng Lan (A Tale Of Ylang Ylang).

Cặp đôi duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp trong suốt 3 năm. Cho tới cuối năm 2022, truyền thông Thái Lan đưa tin Nine và Baifern hẹn hò. Nine Naphat thừa nhận đang theo đuổi Baifern sau đó ít ngày.

Nam diễn viên cho biết mối quan hệ của họ phát triển trong chuyến công tác tại Milan (Ý) hồi tháng 9/2022. Cặp sao khi ấy chia sẻ những khoảnh khắc sánh đôi, ngọt ngào bên nhau khiến netizen "xao xuyến". Nữ diễn viên cũng xác nhận hẹn hò với báo giới một cách khéo léo sau đó.

Đầu tháng 1/2023, Baifern Pimchanok và Nine Naphat có chuyến du lịch đầu năm tại trời Âu. Cặp sao Friendzone khiến cộng đồng mạng "rung rinh" khi đăng tải loạt ảnh đôi đầu tiên sau khi chính thức công khai.

Từ khi công khai mối quan hệ, hai ngôi sao Thái Lan tích cực chia sẻ những khoảnh khắc chung khung hình ngọt ngào trên mạng xã hội, dành nhiều lời khen ngợi tới đối phương trong các buổi phỏng vấn.

Cuối tháng 5, Nine và Baifern có chuyến du lịch tại Thụy Sỹ. Theo truyền thông Thái Lan, cặp đôi quyết định chia tay sau chuyến đi này. Nhìn lại loạt hình tình tứ cuối cùng được đăng tải trên mạng xã hội của hai ngôi sao, người hâm mộ cặp đôi bày tỏ sự tiếc nuối.

Cho tới khoảng giữa năm nay, netizen nhận ra điểm bất thường trong bài đăng của Baifern trên Instagram. Cô đăng ảnh đang ở phòng tập, chuẩn bị cho dự án mới, kèm chú thích: "Hóa ra là như vậy sao", để trái tim đen.

Nine phản hồi bài viết, để lại bình luận bằng một trái tim trắng. Đây được cho là động thái dấy lên nghi vấn tan vỡ của cặp đôi trước khi Nine chính thức xác nhận với truyền thông vào ngày 4/7.

Netizen tiếc nuối trước sự tan vỡ của cặp trai tài gái sắc làng giải trí xứ chùa Vàng. Nine Naphat cũng không giấu sự buồn bã tại họp báo diễn ra chiều 4/7. Phóng viên tại Thái Lan đã ghi lại cảnh sao nam bật khóc hậu họp báo khiến người hâm mộ "thắt lòng".