Nine Naphat bật khóc hậu họp báo, xác nhận chia tay Baifern Pimchanok

HHT - Trong họp báo tổ chức vào chiều 4/7, Nine Naphat xác nhận anh và Baifern Pimchanok đã quyết định lùi lại một bước, trở lại làm bạn. Anh đã khóc.

Nine Naphat cho biết anh và Baifern đã nói chuyện, quyết định trở lại làm bạn tốt. Anh nói rằng do anh không sắp xếp tốt nên mối quan hệ của hai người mới đổ vỡ. Thời gian yêu với anh vẫn luôn là kỷ niệm đẹp. Nam diễn viên không nói rõ lý do.

Nine cho biết anh và Baifern hiện vẫn là bạn, không chấm dứt hoàn toàn. Cả hai quyết định sẽ tập trung vào công việc, làm những điều mình thích. Anh phủ nhận việc có người thứ ba chen vào giữa tình cảm của Nine và Baifern.

"Baifern là người giỏi giang, tốt bụng. Cô ấy luôn để tâm tới cảm nhận của người khác hơn chính mình, cô ấy ấm áp, hiếu thuận, là người con gái đáng yêu và tốt nhất trong lòng tôi", Nine nói.

Anh cũng cho biết tương lai có thể cả hai vẫn sẽ hợp tác, nhưng hiện tại, hai người cần khoảng trống. Về cơ hội "yêu lại từ đầu", Nine ngập ngừng trả lời mọi người hãy chờ tương lai.

Kết thúc buổi họp báo, anh rời đi trong sự an ủi của giới truyền thông cũng như nhân viên. Đoạn clip ghi lại cho thấy anh rơi lệ và lấy tay lau nước mắt.

Tháng trước, vào chiều 24/6, hàng loạt các trang tin của Thái Lan đưa tin Baifern Pimchanok và Nine Naphat đã chia tay sau chuyến du lịch ở Thụy Sĩ. Đa số đều đặt ra nghi vấn từ một bài đăng của Baifern trên Instagram. Cô đăng ảnh đang ở phòng tập, chuẩn bị cho dự án mới, kèm chú thích: "Hóa ra là như vậy sao", để trái tim đen và Nine để lại bình luận bằng một trái tim trắng.

Xác nhận chính thức từ Nine khiến cư dân mạng lẫn người hâm mộ của cặp đôi đều tiếc nuối. Cả hai đi từ tình bạn lên tình yêu, sau đó lại quay trở về làm bạn. Baifern và Nine được coi là cặp đôi đẹp từ màn ảnh tới đời thường của showbiz Thái Lan. Công chúng đều mong kết thúc của hai người là lễ đường, không phải lời nói "đường ai nấy đi".