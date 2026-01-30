Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Lớp học "thư giãn" tại Trung Quốc: Thầy trò cùng nấu lẩu, xem hoạt hình

Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
HHTO - Các đoạn clip ghi lại cảnh học sinh Trung Quốc ăn lẩu và xem phim hoạt hình tại trường đang thu hút sự chú ý. Đây được xem là cách thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Bên cạnh lời khen, câu chuyện cũng dấy lên tranh luận về an toàn cháy nổ trong trường học.

Thời gian gần đây, Douyin lan truyền những đoạn clip ghi lại khung cảnh lớp học “lên mood” vào buổi tối. Thay cho không khí học bài quen thuộc là nồi lẩu bốc khói, tiếng cười nói rôm rả và phim hoạt hình chiếu ngay trong lớp. Học sinh vừa ăn, vừa xem phim, tận hưởng một buổi tối không còn áp lực điểm số.

Lớp tự học buổi tối tại Trung Quốc nghi ngút khói.

Một trong những clip gây chú ý nhất ghi lại cảnh giáo viên chuẩn bị sẵn 14 nồi lẩu mini cho cả lớp, đồ nhúng được bày biện gọn gàng. Chia sẻ về việc làm này, giáo viên cho biết họ chỉ muốn học sinh cảm thấy ấm áp hơn, như đang ở nhà, nhất là trong những ngày đông lạnh và cận kề kỳ thi.

Cuối năm 2025, nhiều lớp học đã áp dụng hình thức liên hoan "ấm cúng" này. - Clip: XBei9998.

Hình thức liên hoan tại lớp vốn đã quen thuộc, nay được "nâng cấp" khiến nhiều người thích thú. Đặc biệt, vào những ngày cuối năm 2025, một số lớp học tại Trung Quốc đã áp dụng phổ biến mô hình giải trí "2 trong 1" này.

tq-lau-6.jpg
Các bạn học sinh sẽ tham gia quá trình chuẩn bị cho bữa tiệc.

Trong bối cảnh học sinh Trung Quốc thường xuyên đối mặt áp lực học tập cao, những buổi tối như vậy được xem là khoảng nghỉ hiếm hoi để "thở". Không bài tập, không đề thi, chỉ có ăn uống, xem phim và cảm giác được ở cạnh bạn bè, thầy cô theo cách thoải mái nhất. Với nhiều học sinh, đó là một mảnh ký ức học đường khó quên.

lautq.jpg

Dưới các bài đăng, netizen Trung Quốc dành nhiều lời khen ngợi cho sự tâm lý của giáo viên. Một tài khoản chia sẻ: "Giáo dục không chỉ có những kiến thức trong sách vở, mà còn có cả nồi lẩu ấm áp". Nhiều người tin rằng, khoảnh khắc quây quần bên nhau này sẽ trở thành kỷ niệm đẹp mà các bạn học sinh sẽ còn nhắc lại mãi.

Nhiều người bày tỏ sự ghen tị với các bạn học sinh khi được trải nghiệm những điều thú vị này. - Clip: k7ttiey081122.

Tuy nhiên, hình ảnh những chiếc bếp lửa hoạt động ngay trong lớp cũng dấy lên nhiều tranh luận trái chiều. Một số người xem, đặc biệt là các giáo viên lâu năm bày tỏ sự lo lắng. Dù ủng hộ mục đích hình thức liên hoan mới, nhưng vấn đề đảm bảo an toàn cháy nổ vẫn là yếu tố cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

tq-lau-5.jpg
Một kỷ niệm khó quên dành cho các bạn học sinh.
coverfb1474.jpg
Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
#Lớp học #Thư giãn #Trung Quốc #Nấu lẩu #Xem phim #Học sinh #Giáo viên

