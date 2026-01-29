Giày và găng tay tuyển U23 Trung Quốc bất ngờ "nhập hộ khẩu" Bảo tàng Thể thao

HHTO - Không phải cúp vàng hay huy chương lấp lánh, những "nhân vật chính" vừa được Bảo tàng Thể thao Trung Quốc tiếp nhận lại là... đôi găng tay và giày thi đấu của tuyển 23 Trung Quốc. Sự xuất hiện của những kỷ vật có 1-0-2 này khiến dân mạng xứ Trung cũng phải ngạc nhiên.

Tủ kính trang trọng của Bảo tàng Thể thao Trung Quốc vừa đón chào những "thành viên" mới. Không phải những tấm huy chương hay kỷ niệm chương mạ vàng. Đó đơn giản là một đôi găng tay thủ môn và một đôi giày đá bóng.

Được biết, đây là đôi găng tay của thủ môn Lý Hạo (Li Hao) và giày thi đấu của Bành Khiếu (Peng Xiao). Hai cầu thủ trẻ đã sử dụng chúng trong suốt hành trình tại vòng Chung kết U23 châu Á 2026 vừa qua. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay ngày 26/1, đội tuyển U23 nước này đã mang tặng bảo tàng. Ngoài ra, lá cờ đội và quả bóng có chữ ký của tất cả thành viên cũng được trao lại để lưu giữ.

Găng tay có chữ ký của thủ môn Lý Hạo.

Thông tin thú vị này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều netizen tỏ ra khá bất ngờ, bởi ít ai nghĩ vật dụng cá nhân lại thành hiện vật lịch sử. "Không nghĩ tới sẽ đưa vào bảo tàng" - một người bình luận. Bên cạnh sự ngạc nhiên, người hâm mộ cũng dành nhiều lời động viên cho lứa cầu thủ mới này.

Giày của cầu thủ Bành Khiếu.

Thực tế, những món đồ này gắn liền với thành tích lịch sử của bóng đá trẻ Trung Quốc. Tại giải đấu vừa kết thúc, họ đã giành ngôi Á quân. Đây là thành tích tốt nhất của họ tại đấu trường này sau 22 năm chờ đợi.

Quả bóng có chữ ký của các thành viên U23 Trung Quốc.

Việc đưa giày và găng tay vào bảo tàng được xem là động thái ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ trẻ. Sắp tới, bộ sưu tập này dự kiến sẽ được mang sang Milan (Ý). Chúng sẽ được trưng bày tại "Ngôi nhà Trung Quốc" (China House) trong khuôn khổ Thế vận hội Mùa đông để giới thiệu với bạn bè quốc tế.