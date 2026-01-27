Hội phụ huynh "chung hệ điều hành": Xé lịch viết note từ cảm động đến "cảm lạnh"

HHTO - Giữa thời đại công nghệ số, khi trung bình mỗi người có ít nhất một tài khoản mạng xã hội thì hội phụ huynh vẫn dùng cách "liên lạc" kiểu "lịch - viết tay" khiến "thành phố sợi chỉ" (Threads) thích thú: "Hóa ra không phải mình bố mẹ tui".

Một người dùng Threads chia sẻ lời nhắn được viết tay do phụ huynh để lại thu về hàng nghìn lượt "thả tim", nhận được nhiều lượt chia sẻ, đăng lại và cả những bình luận "khoe thư" bố mẹ bản thân "chung năng lượng".

Dù phụ huynh cũng có Zalo, Messenger, Instagram... để liên hệ nhưng nhiều người vẫn chọn viết lời nhắn để lại như một thói quen. Một số tài khoản bộc bạch khiến dân mạng "mềm tim" - lý do bố mẹ để lại giấy nhắn vì "lười nhắn tin" do gõ chậm hay gọi điện làm "con yêu" tỉnh giấc vì tối hôm trước làm việc/ học khuya...

Điểm chung của hội phụ huynh là dù khác thế hệ, nơi ở nhưng đa số đều chọn viết tờ lịch cũ. "Phận làm con" đọc cách xưng hô, nhận chữ là biết "thư cú" từ bố mẹ nhưng phụ huynh "vẫn cứ là" ký tên cho lịch sự.

﻿ Những tờ note chung "công thức" nhưng nội dung lại khác nhau: Người "ỏ cưng xỉu", bên vừa ấm áp vừa "cảm lạnh"...

Một số bình luận của dân mạng:

"Bạn ơi bố mẹ nào cũng lấy lịch để viết note cho con cái ở nhà hả bạn (bố mẹ tôi cũng chuyên xé lịch viết thế này thay vì nhắn zô la".

"Bố tôi lớn tuổi rồi và hay nhầm N với L trong văn viết. Tôi rất yêu những tờ note to oành sai chính tả rất bố tôi."

"Ba mẹ iu thương viết tờ note để trên bàn ăn, trưa về thấy hai con chưa dậy lặng lẽ thu tờ note về."

"Trung bình bố mẹ để lời nhắn: xé lịch và viết."

"Ngày xưa cũng được mẹ viết ntn haha, ngủ dậy cuối tuần và thấy trên bàn học có tờ lịch mẹ viết hihi."

"Hồi bé ngủ trưa dậy lúc nào cx có một tờ giấy kèm 1 món quà vặt mẹ để lại dặn dò nếu ba mẹ đi vắng. Cứ ngủ dậy là lại đi tìm giấy note của mẹ như tìm kho báu vậy."

Thỉnh thoảng, "giấy note" được đổi từ tờ lịch qua "có gì dùng nấy".