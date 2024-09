Love Next Door tập 7, 8: Seong Hyo gặp "chồng hụt" Seok Ryu, kịch bản đi vào lối mòn?

HHT - Bae Seok Ryu từng nói cô vẫn còn yêu người "chồng hụt". Anh ta đột ngột tới Hàn tìm cô và dường như có ý muốn nối lại tình xưa. Điều này có làm Seok Ryu dao động, khiến Choi Seung Hyo càng nhụt chí?

Cuối tập 6 của Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ), Bae Seok Ryu (Jung So Min) nhận ra có ý sâu xa sau lời trách móc của Choi Seung Hyo (Jung Hae In). Ngay lúc Seung Hyo trông như sắp nói ra tình cảm ấp ủ thì kết tập. Teaser của tập 7 cho thấy cuộc trò chuyện của hai người bị chặn ngang do sự xuất hiện của ai đó. Nhiều khả năng là bạn trai cũ của Bae Seok Ryu.

Anh ta ngó lơ cô khi cô đang đau khổ vì bị đồng nghiệp lợi dụng, rồi mất việc. Anh "cắm sừng" cô khi hôn lễ chỉ còn cách 1 tháng, thiệp mời đã gửi cũng phải hủy bỏ. Anh ta bất ngờ tới Hàn, tìm Seok Ryu với dáng vẻ như ăn năn. Đoạn teaser có cảnh anh tới nhà cô. Không chỉ mẹ của Seok Ryu lao tới đánh cho "con rể hụt" một trận, mà Seung Hyo lẫn Mo Eum (Kim Ji Eun) cũng muốn cho anh ta một bài học vì dám phản bội Seok Ryu. Cả hai có vẻ đứng trước nhà của Seok Ryu để nghe ngóng tình hình.

Những ngày tiếp theo, Bae Seok Ryu liên tục đi gặp bạn trai cũ. Cả hai đi ăn, vô tình Seung Hyo và bạn gái cũ cũng ngồi ở nhà hàng đó. Jang Tae Hui (Seo Ji Hye) chỉ gặp Seung Hyo vì công việc. Cô cũng giúp anh định hình rõ cảm xúc anh dành cho Seok Ryu. Nhưng về phía người "chồng hụt" kia của Seok Ryu, vẫn chưa rõ ý định anh ta tới tìm cô là gì. Cô từng nói với Mo Eum mình vẫn còn tình cảm với anh. Và liệu lần gặp lại này có khiến Seok Ryu dao động?

Choi Seung Hyo biết Seok Ryu vẫn chưa quên người cũ. Vì không muốn chịu nỗi đau thất tình như nhiều năm trước, nên anh mới cố tránh né cô. Tuy nhiên, Seok Ryu đã ngờ vực khi đọc được lá thư bí mật, dù anh đã nói dối là trò chơi. Thái độ của Seok Ryu với "chồng hụt" có lẽ sẽ quyết định tới hành động tiếp theo của Choi Seung Hyo.

Teaser có cảnh hai người cùng đi xe đạp qua con đường ngập hoa anh đào rơi. Nhìn thì rất lãng mạn, nhưng ở trailer của Love Next Door trước khi phim chiếu đã hé lộ Seok Ryu sẽ nhảy xuống và tức giận đạp mạnh vào xe. "Con trai bạn mẹ" đã nói gì mà bầu không khí từ lãng mạn thành lãng xẹt như thế?

Cách để tình cũ xuất hiện tạo cao trào, thúc đẩy tình cảm của cặp đôi chính là tình tiết dễ đoán và từng xuất hiện nhiều ở những tác phẩm trước. Nếu không có cách xử lý văn minh, mới mẻ, sợ rằng Love Next Door sẽ khó níu chân khán giả vì đi vào con lối mòn của dòng phim tình cảm. Trước đó, không ít người xem cũng bắt đầu muốn bỏ cuộc do Love Next Door có quá nhiều tình tiết quen thuộc. Một điểm sáng của phim hiện tại là cách triển khai đan xen câu chuyện gia đình với tuyến tình cảm.

Love Next Door gồm 16 tập, lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.