My Name Is Gabriel: "Bà hoàng tiểu phẩm" Jennie khiến fan hết cười lại khóc

HHT - Tiếp tục hành trình trở thành cô chủ nhà trọ Maria tại Rome (Ý), Jennie (BLACKPINK) gây chú ý bằng "1001" biểu cảm đa dạng, đặc biệt là "xịt keo" khi bị những vị khách "dí" thân phận thật. Không chỉ vậy, khoảnh khắc cô nàng bịn rịn không rời khi chia tay Mami cũng khiến người xem xúc động.

Bắt đầu công việc của một ngày mới, Jennie đón tiếp những vị khách mới đến. Cô cùng Mami đã tự tay làm món pasta Linguini Fini. Điểm đặc biệt chính là Jennie thực hiện mọi công đoạn từ nhào bột, cắt, luộc mỳ cũng như làm phần sốt cho món ăn.

Cùng với việc phục vụ pasta cho những vị khách ngày hôm qua, "bộ trưởng bộ ngoại giao" Jennie nhiệt tình hỏi han, để mắt đến nhu cầu của khách. Trong khi đó, ba chàng trai quyết tâm "dí đến cùng" vì đã ngờ ngợ ra danh tính thật của nàng Maria này.

Một vị khách liên tục hỏi: "Bạn có biết hát không" và thậm chí là: "Bạn có từng hát câu nào kiểu: "BLACKPINK in your area" không?" khiến khán giả vừa lo lắng lại vừa cười xỉu trước biểu cảm "sượng trân" của cô nàng.

Kể cả khi cô chối bỏ liên tục, vị khách lại hỏi: "Nếu tôi nói bạn trông giống Jennie thì sao?". Đáp lại, cô chủ "Maria" đáp tỉnh bơ: "Đó là một cái tên hay" rồi bỏ chạy ngay khi ba vị khách định chỉ đích danh.

Sau đó, giọng ca SOLO phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối của một đoàn khách mới. Vừa khiến fan trầm trồ bằng sự cầu toàn, kỹ tính trong việc sắp xếp bàn ăn, cô nàng vừa khiến fan thích thú với "ê hề tiểu phẩm".

Trước đó, khung cảnh Jennie chật vật với ổ bánh mỳ cứng từng làm khán giả "cười xỉu". Cô nàng còn hài hước chia sẻ: "Đây có phải là gạch không nhỉ? Mình thật sự nghĩ rằng mình đang ở công trường và cắt gạch đấy".

Trước giây phút chia tay, Mami khiến fan rưng rưng với những chia sẻ đầy quan tâm dành cho Jennie: "Tôi lo lắng vì bạn ấy được nhiều người chú ý và đã sống một cuộc sống khó khăn. Vì vậy, tôi hạnh phúc vì cảm thấy mình đã tạo nên những kỷ niệm đẹp với một người thực sự tốt".

Mặc dù mang đến tiếng cười thả ga xuyên suốt cả tập, Jennie cũng có khoảng trầm trong giờ khắc chia tay Mami. Mặc dù đã nói tạm biệt, Jennie vẫn bịn rịn và quay trở lại để ôm bà thêm một lần vì "Thật khó để nói chia tay".

Tập 14 của chương trình My Name Is Gabriel cũng là tập kết show, cũng như khép lại hành trình đảm đương vai trò chủ nhà trọ của nàng "Maria" Jennie. Hàng loạt biểu cảm của Jennie đã thu hút sự chú ý cho tập 14, đưa tập vừa qua giữ vị trí Top 1 thịnh hành của nền tảng TVING với tỉ lệ 28,5%.