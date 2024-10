The Judge From Hell tập 5: Park Shin Hye, Kim Jae Young tạo cú twist đẩy rating

HHT - "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) tập 5 bước vào vụ án mới. Không khí căng thẳng về cuối phim, cùng những cú twist bất ngờ đã đưa rating real-time (thời gian thực) bùng nổ.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Mỗi tuần, The Judge From Hell lại nâng cấp độ đáng sợ và thủ đoạn của từng tên tội phạm. Tập 5 là sự xuất hiện của Yang Seung Bin - kẻ sát hại vợ và 2 người con của mình. Nhưng khi cảnh sát thẩm vấn, hắn lúc nói mình là Koo Do Wan (bạn thân của Seung Bin - nhân cách nói rằng mình thường xuyên bạo hành và xuống tay với vợ con Seung Bin), lúc lại là Kim Seo Yul (học sinh lớp 5). Kết quả kiểm tra tâm lý ban đầu nghi ngờ Yang Seung Bin mắc chứng rối loạn đa nhân cách.

Nhưng Han Da On (Kim Jae Young) đã nhận ra lỗ hổng trong lời khai của Yang Seung Bin. Nếu các nhân cách tách biệt thì tại sao Kim Seo Yul lại xưng hô với Da On là cảnh sát/thanh tra, trong khi lúc mới xuất hiện lại tỏ ra ngơ ngác không biết đang ngồi ở đâu và anh là ai? Yang Seung Bin không biết 2 nhân cách kia tồn tại. Nhưng khi Han Da On cố tình đổi họ của Seo Yul và Do Wan cho nhau, anh ta lại vô thức chỉnh lại đúng khi trả lời.

Chàng thanh tra bắt đầu nghi ngờ tên sát nhân này chỉ giả vờ bị rối loạn đa nhân cách, hòng nhận được khoan hồng. Với Kang Bit Na/ Justitia (Park Shin Hye), cô nhận ra đây chính là bị cáo hoàn hảo cho "phiên tòa địa ngục" giúp cô đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ. Bit Na tạm hoãn phiên tòa, yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng tâm lý của Yang Seung Bin. Nhưng thực chất là có cớ để đưa anh ta ra khỏi trại giam, tiện cho cô "mở phiên tòa" tại bệnh viện.

Tuy nhiên, ngay khi Kang Bit Na định ra tay thì Han Da On từ dưới gầm giường bệnh thò tay ra, túm chặt chân cô ngăn lại. Đây chính là cú twist đưa rating real-time của The Judge From Helltập 5 lên 23,03% (vào 23:05 ngày 4/10, theo giờ Hàn Quốc). Đây là tỷ suất thời gian thực cao nhất mà bộ phim ghi nhận được tới thời điểm hiện tại. Dự đoán, rating của phim sẽ còn tăng thêm khi càng về sau, mạch phim càng hấp dẫn, gây cấn hơn.

Hành động của Han Da On đẩy kịch tính, thôi thúc sự tò mò của khán giả dành cho tập 6, cũng là bước ngoặt mới. Anh đã xác thực được Kang Bit Na chính là người đứng sau việc tiễn 2 kẻ sát nhân trước xuống địa ngục. Nhưng chỉ bằng lời nói của anh thì không đủ để bắt giữ hay kết tội cô.

Teaser của tập 6 cho thấy thẩm phán Kang đã thành công mở "phiên tòa địa ngục" với Yang Seung Bin. Ở góc nhìn của Kang Bit Na, hành động của cô là đúng. Còn Han Da On sẽ phải đấu tranh rất nhiều giữa việc đồng cảm cho Bit Na và lý tưởng của một người thanh tra.

Đan xen vào đó là quá khứ bi thảm của anh được tiết lộ, The Judge From Hell dường như đang cài cắm ẩn ý cho thấy kẻ giết hại gia đình anh có thể chính là tên sát nhân chưa thể bắt giữ nhiều năm.

The Judge From Hell gồm 14 tập lên sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần.