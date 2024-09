Lương Bích Hữu "lão hóa ngược" ở tuổi 40, khán giả nhận nhầm là ca sĩ Gen Z

HHT - Trong đêm concert Anh Trai "Say Hi" (ATSH), Negav gây tranh cãi lớn vì phát ngôn về việc nghỉ học ngay trước hàng chục nghìn khán giả tham dự chương trình.

HHT - Sở hữu lượng lớn khán giả là fan K-Pop "lui về đu idol quốc nội", không khí của concert Anh Trai "Say Hi" rộn ràng không kém concert của các thần tượng xứ Hàn.

HHT - Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh cãi sau khi xem các video quay lại phần tổng duyệt của concert Anh Trai "Say Hi". Trước những ồn ào, ca sĩ Anh Tú "Voi" đã có chia sẻ gửi tới người hâm mộ.

HHT - Chỉ còn vài giờ nữa là concert Anh Trai "Say Hi" sẽ diễn ra, dẫu vậy, nhiều khán giả cảm thấy "khó chịu vô cùng" khi phát hiện tấm poster lớn treo tại địa điểm biểu diễn lại in thiếu thành viên, cách thiết kế cũng bất hợp lý.