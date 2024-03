Ly Ly nhạt nhòa, Ánh Sáng suýt về sớm, Suni Hạ Linh liệu có thành đoàn như Chi Pu?

HHT - Bên cạnh những hoạt động nghệ thuật sôi nổi trên "sân nhà", nhiều sao Việt đang lựa chọn con đường "xuất khẩu" sang thị trường quốc tế sau thành công đáng nể của Chi Pu tại show Đạp Gió.

Chi Pu - Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4

Nhắc đến sao Việt "xuất khẩu" thành công, không thể không kể đến Chi Pu. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 đã xuất sắc góp mặt trong đội hình thành đoàn của chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 với vị trí thứ 6.

Thời gian đầu tham gia Đạp Gió 2023, Chi Pu thừa nhận khi trình diễn, khán giả gần như im lặng vì không biết là ai. Tuy nhiên càng về sau, Chi Pu càng nhận được sự chú ý lớn, thậm chí có cả fandom riêng.

Giọng ca Anh Ơi Ở Lại được đánh giá cao bởi ngoại hình xinh đẹp, biến hóa đa dạng và luôn biết cách tạo bất ngờ. Bên cạnh đó, cái tên Chi Pu cũng trở nên phổ biến hơn khi được người hâm mộ "đẩy thuyền" cùng Amber, Lưu Nhã Sắt trong suốt thời gian "tỉ thí" tại Đạp Gió 2023.

Kết thúc Đạp Gió, Chi Pu chính thức "lấn sân" thành công ở thị trường Trung Quốc. Nữ ca sĩ liên tục xuất hiện trong các show truyền hình ăn khách của đất nước tỷ dân và để lại ấn tượng tốt. Tại "sân nhà", cô nàng cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan Việt lẫn fan quốc tế bởi sự cố gắng không ngừng, đồng thời cũng không dính thị phi như trước.

LyLy - The Next Stage 2023

Sau Chi Pu, LyLy là sao Việt thứ hai "xuất khẩu" sang thị trường Trung Quốc. Trước khi tham gia The Next Stage 2023, LyLy được khán giả Việt khá ủng hộ khi vừa có thể hát vừa có khả năng sáng tác cùng nhan sắc "kẹo ngọt".

Trong ngày đầu "ra trận", LyLy đạt được vị trí cao nhờ vào phần trình diễn đẹp cả phần nhìn lẫn nghe. Hình ảnh trong sáng, nhẹ nhàng của LyLy nhận được sự yêu thích từ Ban giám khảo - gồm những gương mặt kỳ cựu của làng giải trí xứ Trung như Ella, Jay Park, Hoàng Khởi San,...

Cứ ngỡ LyLy sẽ có hành trình The Next Stage rực rỡ tuy nhiên, giọng ca 24H dừng chân khá sớm và không để lại nhiều dấu ấn tại thị trường giải trí nước bạn. Khác với Đạp Gió - chương trình không đặt nặng sự cạnh tranh mà chủ yếu là trình diễn, tương tác giữa các "tỷ tỷ". The Next Stage vừa không phải là một show hot ở Trung vừa có tính "sống còn" khá khắc nghiệt.

Chính vì thế, sự thể hiện của LyLy tại The Next Stage 2023 vẫn chưa "đủ đô" để tạo sức bật. Từ màu sắc âm nhạc đến phong cách thời trang của LyLy đều nhàn nhạt, thiếu đa dạng. Tính cách hướng nội cũng là rào cản khiến LyLy khó hòa nhập, từ đó không thể tận dụng được yếu tố cộng hưởng để quảng bá tên tuổi.

Ánh Sáng - Sáng Tạo Doanh 2024

Sáng Tạo Doanh (Chuang) là show truyền hình tìm kiếm nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng của Trung Quốc. Năm nay, Sáng Tạo Doanh mở rộng quy mô, tổ chức tại Thái Lan với 70 thực tập sinh đến từ nhiều quốc gia. Trong đó, Ánh Sáng là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt tại chương trình.

Trong đoạn clip giới thiệu bản thân tại Chuang Asian 2024, nữ ca sĩ sinh năm 2006 đã tự tin "flex" 2 thứ tiếng là Anh và Thái. Ở tập mở màn, Ánh Sáng không có nhiều thời lượng xuất hiện. Tuy nhiên, khoảnh khắc chào kết đáng yêu của Ánh Sáng đã giúp cô nàng tạo được ấn tượng. Trên siêu thoại Weibo, Ánh Sáng đã bắt đầu được netizen chú ý và "truy tìm" thông tin.

Trong tập vòng loại đầu tiên của Sáng Tạo Doanh, Ánh Sáng phải dừng chân với số phiếu bầu xếp thứ 41. Tuy nhiên, sau đó, dàn mentor công bố Top 5 tiết mục được xem nhiều nhất trên TikTok cùng với quyền hồi sinh 1 thành viên từ mỗi đội. Theo đó, thí sinh có điểm số cao nhất mỗi team sẽ được trao quyền hồi sinh cho 1 thành viên cùng đội.

Lưu Kiều Nhất Vũ - thí sinh có điểm cao nhất trong team của Ánh Sáng đã lựa chọn nữ ca sĩ sinh năm 2K6 vì cả hai đã cùng nhau trải qua 2 vòng thi, cũng như cô nhìn thấy được sự nỗ lực từ đại diện Việt Nam.

Suni Hạ Linh

Suni Hạ Linh chính là đại diện Việt Nam tiếp theo "tỉ thí" tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 5. Ngay lần đầu tiên lộ diện tại sân bay, Suni Hạ Linh đã lọt top Hot Search trên Weibo. Nhan sắc dễ thương cùng thần thái rạng rỡ của giọng ca Sự Mập Mờ bước đầu thành công thu hút sự chú ý của Cnet.

Suni Hạ Linh đang được netizen Việt tích cực ủng hộ khi sở hữu giọng hát trong trẻo đặc trưng, khả năng vũ đạo khá tốt và thành thạo nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Trung. Tuy nhiên, khi so sánh với Chi Pu đã từng rất thành công trước đó, nhiều nhận xét cho rằng sự nghiệp âm nhạc của Suni Hạ Linh còn khá mờ nhạt và vẫn đang trong vùng an toàn. Khán giả hy vọng sẽ được nhìn thấy một Suni Hạ Linh sẵn sàng bứt phá khỏi hình ảnh "cô gái nhà bên" quen thuộc.