LyHan - MaiQuinn gây bão sau tập 1 Em Xinh Say Hi, gợi nhớ Hùng Huỳnh - Dương Domic

HHT - Từ thần thái sân khấu tới sắc vóc của hai "Em xinh" LyHan - MaiQuinn đều được đánh giá cao, dự đoán sẽ trở thành nhân tố sáng giá của mùa Em Xinh "Say Hi" đầu tiên.

Anh Trai "Say Hi" thành công giúp Dương Domic và Hùng Huỳnh trở nên nổi tiếng vượt bậc. Em Xinh "Say Hi" được dự đoán cũng sẽ giúp nhiều các tên mới đến gần hơn với khán giả đại chúng. Sau tập phát sóng đầu tiên, có hai nhân tố được coi là khá nổi bật là LyHan và MaiQuinn.

LyHan (tên thật Trần Thảo Linh) gây bùng nổ mạng xã hội Threads, TikTok sau tập 1 Em Xinh "Say Hi". Người chơi sinh năm 1999 thuộc Liên quân 2 (đội trưởng Tiên Tiên). Chỉ với phân đoạn dance break dài 9 giây, thần thái girl boss cùng vũ đạo sắc bén của LyHan "dậy sóng".

Trong buổi gặp mặt sau đó, LyHan tiếp tục khoe chất giọng như "đóng auto tune" trong ca khúc Tình Yêu Ngủ Quên. Năm 2021 - tại thời điểm ra mắt ca khúc này, giọng nữ phiêu, gây nghiện của LyHan kết hợp cùng Hoàng Tôn viral, hút thảo luận. Khi đó, cô là tên tuổi mới toanh của làng nhạc Việt, chỉ nổi tiếng trên TikTok qua các video "biến hình".

Cuối năm 2024, LyHan chính thức debut với MV Nhân Danh Tình Yêu mang màu sắc ma mị. Tham gia Em Xinh "Say Hi" được cho là nước cờ khôn ngoan giúp nữ tân binh 26 tuổi có bệ phóng tốt.

LyHan là cá tính độc đáo tại Em Xinh "Say Hi", mang khí chất "soái tỷ", sắc sảo. "Em xinh" 99-line theo đuổi phong cách thời trang dark-wear từ sân khấu ra tới ngoài đời. Những "bộ cánh" gam màu tối, thiết kế cắt xẻ táo bạo hay ôm sát tôn lên vóc dáng mảnh mai của nữ nghệ sỹ Gen Z.

MaiQuinn Hiền Mai có nhiều "duyên nợ" với show Say Hi. Ca sĩ sinh năm 1998 là chủ nhân của bản demo Chân Thành trong Anh Trai "Say Hi". Trả lời phỏng vấn, cô tiết lộ đã quen biết Dương Domic từ lâu, sẽ chung nhóm cùng "anh trai" này trong livestage Em Xinh "Say Hi" sắp tới.

MaiQuinn Hiền Mai được dự đoán là phiên bản nữ của Dương Domic, sẽ "vụt sáng" tại Em Xinh "Say Hi". Điểm chung của cả hai nằm ở chất giọng khỏe, biết sáng tác, chơi nhiều nhạc cụ. Bên cạnh đó, MaiQuinn Hiền Mai được đào tạo nghệ thuật bài bản, từng là Á quân Giọng hát Việt 2017.

Ở tập chào sân, MaiQuinn Hiền Mai đưa người xem đến từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cô khoe visual cực nét trên sân khấu AAA (Liên quân 2), sau đó "đốn tim" trong bản demo Chân Thành nhờ vocal vang, đầy nội lực.

"Em xinh" MaiQuinn sở hữu vẻ đẹp kiêu kỳ, sắc nét. Cô theo đuổi hình tượng phóng khoáng, cá tính tương tự như dàn IT Girl Âu Mỹ.