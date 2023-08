Mai Ngô thể hiện bản lĩnh mentor: "Xù lông" bảo vệ thí sinh, đối đầu Thiên Hương

HHT - Trong vị trí "người dẫn đầu", Á hậu Mai Ngô luôn nhận được lời khen ngợi bởi sự bản lĩnh và khả năng lãnh đạo của mình.

Khoảnh khắc Mai Ngô đụng độ Bùi Lý Thiên Hương trong tập 2 The New Mentor đang khiến cộng đồng mạng thích thú. Cụ thể, nàng Á hậu đã nhắc lại việc Thiên Hương "out top" tại Miss Grand Vietnam 2022 khiến người đẹp này "sượng trân".

Mai Ngô được tin tưởng giao nhiệm vụ trở thành leader của các thí sinh team Thanh Hằng để đối đầu với 3 đội còn lại. Màn đối đầu giữa Mai Ngô và Thiên Hương nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Cư dân mạng tò mò trước drama giữa hai thí sinh "máu chiến" nhất nhì cuộc thi, trong khi một vài ý kiến cho rằng Mai Ngô chỉ đang cố gắng vực dậy tinh thần cho đồng đội.

Trước đó, nàng Á hậu cũng từng nhận về nhiều lời khen ngợi bởi sự tự tin và bản lĩnh trong vị trí mentor. So với thời gian trước, Mai Ngô đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về cả kỹ năng lẫn giao tiếp.

Trong tập 3 Miss International Queen 2023, Mai Ngô cho thấy kinh nghiệm dày dặn từ các cuộc thi trước. Tuy nhiên, đến cuối cùng các thí sinh của team đều nhận về lời phê bình từ ban giám khảo khiến Mai Ngô thất vọng. Dù rất bức xúc nhưng nàng hậu vẫn giữ được bình tĩnh và chỉ ra những lỗi sai của học trò.

Sang tập 5, Mai Ngô lần đầu "xù lông" với huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa để bảo vệ thí sinh Mỹm Trần: "Nếu Mai công tâm thì sẽ không chọn Mỹm. Nếu là thí sinh của beauty queen thì Mỹm không xứng đáng vào vòng loại trừ. Dù có quay lại nhiều lần, nhưng bạn đã vượt qua một cách xuất sắc. Vậy thì tại sao bạn phải ở đây, tôi muốn một cái tên khác".

Bên cạnh đó, dù không chiến thắng bất kỳ vòng thi nào, nhưng Mai Ngô lại là mentor duy nhất sở hữu người chiến thắng - người đẹp Nguyễn Hà Dịu Thảo.

Xuyên suốt quá trình ngồi ghế huấn luyện viên, Mai Ngô khiến công chúng bất ngờ bởi sự điềm tĩnh nhưng vẫn đầy "máu chiến". Điều này khác xa với hình ảnh "drama queen" mà cô nàng từng được cư dân mạng "phong tặng". Chính vì vậy, Mai Ngô khiến fan kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá tại The New Mentor.