MAMA 2024: aespa "quét sạch bàn cờ" với 6 cúp, SEVENTEEN thắng 2 Daesang

HHT - Ngày cuối cùng của MAMA 2024 đã chính thức diễn ra với những phần trình diễn bùng nổ. Chủ nhân của 3 chiếc cúp Daesang còn lại được gọi tên.

MAMA 2024 ngày cuối cùng diễn ra tại Osaka, Nhật Bản với dàn nghệ sĩ trình diễn "chất lừ" gồm aespa, (G)I-DLE, BIGBANG, SEVENTEEN, Byeon Woo Seok... aespa huy động dàn vũ công hỗ trợ hùng hậu lên sân khấu, dàn dựng sân khấu kết hợp công nghệ đã mắt.

4 cô gái lần lượt xuất hiện với một đoạn của 4 ca khúc solo, sau đó đốt cháy MAMA 2024 bằng 2 bản hit Supernova và Whiplash.

aespa "càn quét" các hạng mục khi mang về tổng 6 chiếc cúp, trong đó có Daesang - "Bài hát của của năm" với Supernova. Những cúp vàng còn lại là: Fan’s Choice, Nhóm nữ trình diễn xuất sắc nhất, Vũ đạo xuất sắc nhất, Nhóm nữ xuất sắc nhất và MV xuất sắc nhất.

Đây là những chiến thắng không thể bàn cãi bởi 2024 thực sự là một năm bùng nổ của aespa. Từng sản phẩm của nhóm được phát hành đều được công chúng Hàn và quốc tế đón nhận nồng nhiệt, tạo nên cơn sốt lớn trên mạng xã hội và đến nay vẫn trụ vững trong top đầu của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.

2 Daesang còn lại là "Nghệ sĩ của năm" và "Album của năm" đều thuộc về SEVENTEEN. Một vài thành viên của nhóm như S.COUPS, Woozi... đã bật khóc khi phát biểu nhận giải. Nhóm nam nhà Pledis cũng thắng lớn tại MAMA 2024 với tổng 5 cúp. Ngoài 2 Daesang, SEVENTEEN còn mang về 3 chiếc cúp khác là: Fans' Choice Male, Super Stage và Nhóm nam xuất sắc nhất.

Love You With All My Heart của Crush (từ Queen of Tears) chiến thắng hạng mục "Nhạc phim xuất sắc nhất", kết quả đã được khán giả đoán trước. Nam/ nữ nghệ sĩ trình diễn solo xuất sắc nhất lần lượt thuộc về Jung Kook (BTS) với Standing Next To You và Jennie (BLACKPINK) với You & Me.

Năm nay, đa số khán giả đều thỏa mãn với kết quả của MAMA 2024. Khâu đầu tư tổ chức tại Nhật Bản được khen ngợi hết lời vì độ hoành tráng của sân khấu trực tiếp và khâu kết hợp đồ họa mãn nhãn. Tuy nhiên, tại Mỹ, việc thuê nơi tổ chức nhỏ và chỉ dùng màn LED để chạy phông phụ trợ biểu diễn đơn điệu khiến fan K-Pop thất vọng.

Kết quả MAMA 2024 ngày 3: Daesang Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm): SEVENTEEN Daesang Album of the Year (Album của năm): SEVENTEEN - SEVENTEENTH HEAVEN Daesang Song of the Year (Bài hát của năm): aespa - Supernova Best Male Group (Nhóm nam xuất sắc nhất): SEVENTEEN Best Female Group (Nhóm nữ xuất sắc nhất): aespa Best Male Artist (Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất): Jung Kook (BTS) Best Female Artist (Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất): IU Best Dance Performance Female Group (Nhóm nữ trình diễn dance xuất sắc nhất): aespa Best Choreography (Vũ đạo xuất sắc nhất): aespa - Supernova Best Music Video (MV xuất sắc nhất): aespa - Armageddon Music Visionary of the Year: G-Dragon Super Stage: SEVENTEEN Best Vocal Performance Group (Nhóm trình diễn vocal xuất sắc nhất): (G)I-DLE Best Vocal Performance Solo (Nghệ sĩ solo trình diễn vocal xuất sắc nhất): BIBI Best Band Performance (Trình diễn ban nhạc xuất sắc nhất): QWER Best Collaboration (Kết hợp xuất sắc nhất: SPOT! - Zico Feat. Jennie Best OST: Crush - Love You With All My Heart (Queen of Tears) Favorite Global Trending Music: Byeon Woo Seok

