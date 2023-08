Màn tái xuất đậm chất Gen Z của Đông Nhi: tlinh và nhiều TikToker "triệu view" góp mặt

HHT - Kết hợp cùng nhóm producer DTAP và nữ rapper tlinh, Đông Nhi mang đến một MV "Ý Trời" trẻ trung, nhiều màu sắc và khẳng định sự đổi mới trong âm nhạc.

Ý Trời là ca khúc phù hợp để khuấy động các sân khấu lớn trong các mùa lễ hội sắp đến. Ca khúc được DTAP gửi sang Mỹ làm master bởi kỹ sư âm thanh hàng đầu thế giới Chris Gehringer. Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn là Đông Nhi và DTAP bật mí Ý Trời chỉ mới là sự bất ngờ mang tính khởi đầu. Sẽ còn nhiều điều được gửi tới khán giả và người hâm mộ nhân dịp kỉ niệm 15 năm ca hát của nữ ca sĩ.

Sản phẩm âm nhạc lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên kết hợp giữa Đông Nhi và nữ rapper Gen Z - tlinh. Màn góp giọng của tlinh trong Ý Trời được người nghe nhận xét là phù hợp với ca khúc.

Bên cạnh đó, phần hình ảnh, concept của MV Ý Trời nhận về khá nhiều lời khen từ cư dân mạng. Các ý kiến cho rằng MV rất bắt mắt, âm nhạc sôi động và bắt nhịp xu hướng. Một số khán giả cũng nhận ra Đông Nhi đã có sự thay đổi phù hợp về mặt hình ảnh, phong cách thời trang lẫn tạo hình...

Sự góp mặt của bộ tứ TikToker Khiết Đan, Tín Nguyễn, Huỳnh Nhựt và Gonpink cũng là điểm nhấn thú vị của MV. Tại buổi ra mắt MV, các TikToker cũng khuấy động sân khấu khi cùng Đông Nhi thể hiện vũ đạo của Ý Trời.

Ca khúc Ý Trời còn có tên tiếng Anh là The Wheel In The Sun, cũng là tên của một lá bài trong bộ bài Tarot. Và Đông Nhi trong MV xuất hiện với hình tượng là một “Đet-Ti-Ni Reader” (Người xem định mệnh).

Đông Nhi chia sẻ cô muốn gửi đi thông điệp tình yêu nhẹ nhàng tới các bạn trẻ: "Dù có thể tiên tri tình yêu cho mọi người nhưng lại không thể dự đoán được tình yêu của mình. Muốn yêu người khác thì trước hết phải học cách yêu chính bản thân mình".