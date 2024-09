Margot Robbie "vừa yêu vừa hận" cùng Jacob Elordi trong "Đồi Gió Hú" bản mới

HHT - Margot Robbie được xác nhận sẽ sánh đôi cùng Jacob Elordi trong phim chuyển thể mới của "Đồi Gió Hú", tác phẩm văn học kinh điển nổi tiếng với câu chuyện tình mãnh liệt nhưng cũng đầy bi kịch của hai nhân vật chính, những người bị cuốn vào vòng xoáy của niềm kiêu hãnh, tình yêu và thù hận.

Theo Variety, dự án chuyển thể mới nhất từ quyển tiểu thuyết Wuthering Heights (Đồi Gió Hú) đã chọn được hai diễn viên chính, với Margot Robbie cho vai Catherine Earnshaw và Jacob Elordi cho Heathcliff. Phim được đạo diễn bởi Emerald Fennell, người từng thắng hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 93 cho Promising Young Woman (2020).

Wuthering Heights là tác phẩm văn học lãng mạn kinh điển của tác giả Emily Brontë, ra đời vào năm 1847. Câu chuyện diễn ra trên vùng đồng hoang Yorkshire, nơi Heathcliff, một đứa trẻ mồ côi được gia đình Earnshaw nhận nuôi. Cậu bé phát sinh mối quan hệ yêu đương mãnh liệt nhưng đầy đau khổ với Catherine, người con trong gia đình.

Mối tình giữa hai người gặp nhiều trắc trở, đặc biệt khi Catherine chọn kết hôn với Edgar Linton, một người thuộc tầng lớp cao hơn. Sự phản bội và trả thù dẫn đến những biến cố khắc nghiệt cho nhiều thế hệ.

Khi mới ra mắt, tiểu thuyết nhận về nhiều ý kiến trái chiều do cách xây dựng nhân vật và đề tài tình yêu dữ dội, khác biệt với các tác phẩm cùng thời. Tuy nhiên, theo thời gian, Wuthering Heights đã được công nhận là một trong những tác phẩm kinh điển nhất của văn học Anh, nhờ vào sự bứt phá, sáng tạo trong nghệ thuật và chiều sâu tâm lý của nhân vật.

Với thành công của nguyên tác, Wuthering Heights đã trở thành nguồn cảm hứng cho vô số các tác phẩm chuyển thể với đa dạng lĩnh vực, từ văn học, sân khấu kịch, radio, âm nhạc, đến truyền hình, điện ảnh. Bản chuyển thể gần đây nhất củaĐồi Gió Hú là phim điện ảnh năm 2011, do nữ diễn viên Kaya Scodelario đóng chính.

Trước thông tin về dàn diễn viên chính của Wuthering Heights bản mới, hầu hết khán giả, đặc biệt là những người yêu mến tiểu thuyết gốc đều tán thành và ủng hộ. Đa phần nhận định việc Emerald Fennell "chọn mặt gửi vàng" cho Margot Robbie là hoàn toàn đúng đắn, bởi sau những lần thể hiện tài năng diễn xuất ở các vai khó như Tonya Harding trong I, Tonya (2017) hay Sharon Tate trong Once Upon a Time in Hollywood (2019), Margot là một lựa chọn phù hợp cho nhân vật có xung đột nội tâm phức tạp như Catherine Earnshaw.

Về Jacob Elordi, netizen nhận xét nam diễn viên có mang "vibe" của Heathcliff, nhưng đây có thể vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn về diễn xuất với nam diễn viên. Bởi giống với Catherine, Heathcliff là một nhân vật mang âm hưởng bi kịch và sự phát triển tâm lý rất phức tạp.

Wuthering Heights bản mới hiện trong giai đoạn tiền sản xuất, dự kiến được bấm máy vào năm 2025 tại Vương quốc Anh.