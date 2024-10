The Weeknd phải hạ giá vé concert, chỉ bỏ 1 triệu đồng đã được xem sao hạng A

HHT - The Weeknd gặp khó khăn trong việc bán vé concert tại Sydney do những lo ngại liên quan tới các đêm diễn bị hủy đột ngột cuối năm ngoái.

Mới đây, The Weeknd đã tổ chức hai đêm diễn liên tiếp tại sân vận động Accor, Sydney thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn Tour. Là nghệ sĩ có lượng người nghe hàng tháng cao nhất trên Spotify, giọng ca Blinding Lights được kỳ vọng sẽ nhanh chóng bán hết vé trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, cư dân mạng soi ra vẫn còn một số lượng lớn vé chưa thể bán ra vài ngày trước concert. Không chỉ vậy, vào ngày concert diễn ra, nhiều hạng vé đồng loạt giảm giá chỉ còn một nửa.

Một số người hâm mộ cho biết họ đã mua được vé với giá chỉ khoảng 1 triệu đồng. Lúc này, những người mua vé sớm không khỏi sự bức xúc khi phải chi trả một khoản tiền lớn hơn cho cùng một hạng vé.

Điều này khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi vì The Weeknd đang là một trong những ngôi sao nhạc Pop thành công nhất hiện nay. Các đêm diễn của nam ca sĩ ở châu Âu và châu Mỹ đều trong tình trạng cháy vé. Mặt khác, nhiều nghệ sĩ như Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Coldplay hay Katy Perry đều phải bổ sung các đêm diễn ở Sydney vì nhu cầu lớn từ khán giả.

Lý giải cho vấn đề này, cư dân mạng cho rằng nhiều khán giả chần chừ mua vé do lo ngại concert bị hủy. Nam ca sĩ từng thông báo lưu diễn tại Úc vào cuối năm 2023, nhưng đã hoãn lại chỉ hai tuần trước khi diễn ra.

Đến tháng 8/2024, The Weeknd thông báo tái tổ chức các đêm diễn ở Sydney và Melbourne nhưng lại bỏ qua thành phố Brisbane và nước láng giềng New Zealand. Việc này khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bị phản bội.

Cư dân mạng cũng nhận định mặc dù âm nhạc của The Weeknd rất thịnh hành nhưng anh không có nhiều "fan cứng". Vậy nên, khán giả thông thường (non-fan) sẽ không mua vé khi đã có những trải nghiệm không tốt trước đó.

Ngoài ra, việc quá nhiều nghệ sĩ đến Úc trình diễn trong thời gian qua cũng ảnh hưởng tới khả năng bán vé của nam ca sĩ.

Mặc dù gặp khó khăn trong việc bán vé, hai đêm concert của ngôi sao 34 tuổi vẫn nhận được lời khen từ giới truyền thông khi mang lại một sân khấu đỉnh cao về âm thanh lẫn hình ảnh. Sự kiện được cho đã thu hút hơn 100 ngàn khán giả và thu về khoảng 10 triệu đôla (gần 254 tỷ VNĐ).

Hiện tại, ngoài việc đi lưu diễn, The Weeknd cũng đang chuẩn bị phát hành album phòng sáu có tựa đề Hurry Up Tomorrow. Album là phần cuối của bộ ba album bắt đầu với After Hours (2020) và Dawn FM (2022).

Theo chia sẻ trước đó, đây được cho sẽ là album cuối cùng mà nam ca sĩ ra mắt dưới nghệ danh "The Weeknd".