Master2022byTikTok khởi động hoành tráng cùng loạt video nổi bật với tương tác khủng

HHT - Chính thức khởi động từ ngày 1/10, hashtag #Master2022byTikTok đã đạt được hơn 3,5 tỷ lượt xem và 912 nghìn video từ 1,170 nhà sáng tạo nội dung. Những video nổi bật ở 5 hạng mục: Music Master, Acting Master, Lifestyle Master, Sport Master, Game Master bắt đầu lộ diện.

Sau 4 mùa giải, Master 2022 by TikTok đã tạo được tiếng vang trong cộng đồng và trở thành cuộc đua quen thuộc vào mỗi dịp cuối năm của các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok. Với thông điệp khác biệt và ý nghĩa, cuộc thi thể hiện thông điệp “Glow up yourself, light up others” - “Sáng chất riêng, toả nhiệt huyết".

Với sự trở lại khác biệt, Master 2022 by TikTok mở rộng thêm nhiều hạng mục tham gia, tạo điều kiện cho thí sinh sáng tạo không giới hạn. Những video nổi bật có lượt tương tác khủng và đang được bình luận, trao đổi sôi nổi trên nền tảng tại hạng mục Music Master có thể kể đến chính là Huy Lee với bản phối nhạc độc đáo, giai điệu bắt tai hay nàng dancer Lam Thang cùng vũ điệu cực hút, hoặc cô gái Bunny nổi tiếng với các video cover hát trong thang máy.

Độ hot của cuộc thi tại hạng mục Acting Master cũng không kém cạnh khi có những cái tên vô cùng quen thuộc với người dùng nền tảng như Ngọc Bảo, Kiên Nguyễn hay cô gái xinh đẹp, tài năng Reecy Ngô.

Với ba hạng mục hoàn toàn mới, Lifestyle Master hiện đang là chủ đề tham gia vô cùng sôi nổi với hơn hàng trăm video được đăng tải. Góp mặt tại hạng mục này có thể kể đến chàng food review Quan không gờ, bà hoàng makeup Vivian và Tạ Công Bằng - cái tên quen thuộc được biết đến từ những video về ẩm thực miền Tây, chia sẻ cuộc sống hằng ngày cùng bà nội.

Đề cao tinh thần thể thao Việt Nam, hạng mục Sport Master thu hút đông đảo nhiều thí sinh tham gia, trong đó có sự xuất hiện của Thuận Ròm - anh chàng đam mê bóng đá cùng kỹ thuật sút bóng tài năng, Ben Eagle nổi tiếng với các video chia sẻ cách tự vệ thực chiến và Ang Tuấn - Á quân tâng bóng nghệ thuật thế giới 2022 với các màn xoay bóng và múa lân điêu luyện.

Hạng mục Game Master cũng không kém phần sôi nổi khi số lượng video đăng tải ngày càng nhiều. Sức hot của hạng mục này có thể minh chứng bởi dàn thí sinh cực mạnh: Sư Phụ với những video chia sẻ khoảnh khắc eSport đẹp, Hạt Tiêu Play - cô gái đáng yêu với chiếc giọng cực ngọt, cuốn hút người xem hay Hiếu Leblanc - anh chàng hài hước trong các màn phân tích game cùng màn chia sẻ eSport cực chiến.

Master 2022 by TikTok dù chỉ mới ở bước bắt đầu từ Vòng Loại Trừ nhưng đã tập hợp được các chiến binh "nghìn máu", có chất riêng ở mỗi hạng mục. Cuộc đua hứa hẹn sẽ ngày một gay cấn hơn, viết nên hành trình tìm kiếm và tôn vinh những nhà sáng tạo trẻ tài năng, triển vọng.