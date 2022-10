Maxime Bouttier - "nam thần trồng tảo" gây thương nhớ trong "Tấm Vé Đến Thiên Đường"

HHT - "Tấm Vé Đến Thiên Đường" (tựa gốc: Ticket to Paradise) đánh dấu màn chào sân Hollywood của tân binh Maxime Bouttier. Diễn viên gốc Indonesia gây ấn tượng với vai diễn anh chàng Bali điển trai làm nghề thu hoạch tảo đã phải lòng cô nàng người Mỹ Lily.

Sinh năm 1993 tại Pháp, Bouttier bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu tại Bali. Năm 2010, anh chàng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất tại Indonesia, nơi nam diễn viên được biết đến qua các vai diễn trong phim Matt and Mou (2019), What Lies Within (2018), Serendipity (2018) hay Remember When (2014). Năm 2019, Bouttier xuất hiện trong các phim kinh dị Kain Kafan Hitam và Kuntilanak 2. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, anh còn là thành viên ban nhạc Rock Zeta.

Sau Tấm Vé Đến Thiên Đường, nam diễn viên sẽ xuất hiện trong loạt phim gốc của Netflix mang tên Mr. Midnight: Beware the Monsters. Trong Tấm Vé Đến Thiên Đường, nhân vật Gede là anh chàng nuôi trồng rong biển người Bali mà Lily đã gặp gỡ và phải lòng trong kỳ nghỉ của mình. Với tính cách điềm đạm, dễ chịu, Gede đã kế thừa công việc nuôi trồng rong biển của gia đình.

Từng không nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên, nay Maxime Bouttier đã có vai diễn trong một tác phẩm Hollywood đóng chung cùng các ngôi sao gạo cội. Anh chia sẻ sự lo lắng và phấn khích khiến bản thân phải chuẩn bị rất kỹ càng cho vai diễn Gede trong Tấm Vé Đến Thiên Đường.

Việc đầu tiên mà Maxime Bouttier làm đó là tập luyện để sở hữu một hình thể đẹp. Vốn không phải là con người của thể thao, nam diễn viên dành nhiều giờ trong phòng tập với mục tiêu đem đến cho Gede nét lôi cuốn, rắn rỏi của một chàng trai đến từ xứ sở thiên đường.

Nhân vật Gede không phải là một “bình hoa” di động trên màn ảnh. Đó là tổng hòa của tất cả những điều khiến Lily quyết tâm ở lại Bali: Gede không chỉ là một anh chàng địa phương ngọt ngào mà còn đại diện cho văn hóa bản địa, mối liên kết giữa con người với thiên nhiên, đại diện cho lớp người trẻ Indonesia năng động kế thừa di sản của gia đình.

Thủ vai một nông dân trẻ trồng tảo, Maxime muốn nhấn mạnh vào quan điểm sống của người Bali “cho và nhận” sống hài hòa với đất trời. Thêm vào đó, nam diễn viên tìm xem các phim tài liệu như Planet Earth của David Attenborough. Vì Tấm Vé Đến Thiên Đường lấy bối cảnh là Bali, Bouttier hi vọng rằng bộ phim sẽ góp phần quảng bá về vẻ đẹp của nền văn hóa Bali tới với du khách.

Nam diễn viên bày tỏ: “Lâu rồi chúng ta mới được xem một bộ phim hài - lãng mạn như thế này. Tôi nghĩ nó giống như một làn gió mát đem đến lối thoát cho khán giả khỏi những bộn bề cuộc sống. Tôi có những cảm nhận riêng với thông điệp tinh tế về thiên nhiên, nhưng có thể có người đi xem chỉ muốn giải trí mà thôi. Với những gì đang diễn ra trên khắp thế giới, đây sẽ là một bộ phim hoàn hảo. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp đưa thể loại rom-com trở lại”.