MC Dustin xin lỗi khán giả, đưa ra hướng giải quyết vụ "scam" vé concert ATVNCG

HHT - Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, MC Dustin Phúc Nguyễn xin lỗi khán giả về lùm xùm mua - bán vé concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) D-5, D-6. Anh kêu gọi những ai bị "scam" vé liên hệ công an để được giải quyết.

Trước lùm xùm việc vé concert ATVNCG D-5, D-6 nghi bị quản trị viên fanpage Dustin On The Go - fanpage của VJ/ MC Dustin Phúc Nguyễn - lừa đảo, lấy tiền nhưng không giao vé, MC Dustin đã có phản hồi sau khi làm việc cùng cơ quan chức năng. Trên trang cá nhân, MC Dustin gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả vì lơ là trong công tác tuyển dụng và sử dụng nhân sự nên đã để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Về trách nhiệm của người liên quan, Dustin nói rõ người đang được nhắc đến - bà T. - từng là quản trị viên của fanpage Dustin On The Go từ năm 2017, với vai trò là Content Editor (người viết nội dung). Cả hai làm việc dựa trên thỏa thuận miệng, bà T. chỉ hỗ trợ quản lý fanpage, không phải nhân sự chính thức của công ty.

Về hướng giải quyết, Dustin cho biết ngay khi nhận thông tin phản ánh nghi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm của kênh Dustin On the Go để chiếm đoạt tài sản vào tối 10/6, anh đã chủ động liên hệ hỗ trợ cung cấp thông tin. Đến trưa 11/6, Dustin đã gặp trực tiếp luật sư và vào lúc 14h30 cùng ngày đã thực hiện trình báo cho Công an TP.HCM.

Với kết luận cuối cùng, Dustin chia sẻ: "Do vụ việc về phía Dustin chỉ dừng lại ở việc bị tổn hại về uy tín, danh dự, hiện không có thiệt hại về tài sản nên phía công an không thể thành lập hồ sơ. Các đồng chí công an cũng đã hỗ trợ nhiệt tình và hy vọng những bạn bị thiệt hại về tài sản hãy trực tiếp đi trình báo".

Ngoài ra, trong đơn trình báo cho cơ quan chức năng, Dustin tiết lộ số tiền bà T. từng nhận từ các bạn đặt mua vé concert ATVNCG D-5, D-6 lên đến 570 triệu đồng, thông qua hai cá nhân chuyển khoản. Trong đó, đại diện fanpage Cây Bàng Non - trang FC của "anh tài" Duy Nhất - bên đứng ra nhận mua hộ 144 vé cho fan đã chuyển 270 triệu đồng.

Sau bài đăng của MC Dustin, phía fanpage Cây Bàng Non cũng cập nhật thông tin mới nhất: "Ngày 11/6 tôi đã hoàn tất trình báo cho công an về vấn đề lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản và hồ sơ đang trong giai đoạn thụ lý. Tôi mong bà T. có thể xuất hiện giải quyết những việc do mình tạo ra và hoàn trả lại số tiền bà đã nhận".

Vụ việc đang nhận về nhiều sự quan tâm của người hâm mộ chương trình ATVNCG, đặc biệt là giữa lúc concert D-5, D-6 đang đến gần. Hiện khán giả kỳ vọng các bên sớm phối hợp giải quyết ổn thỏa sự việc, để cộng đồng fan có thể yên tâm hướng đến các đêm concert sắp tới.