Mẹ của Nine Naphat có thực sự là nguyên nhân khiến anh và Baifern chia tay?

HHT - Minh tinh một thời - Moo Pimpaka - mẹ của Nine Naphat từng là người công khai ủng hộ con trai mình theo đuổi Baifern Pimchanok. Nhưng hiện tại, chính bà lại bị dân mạng đồn đoán là nguyên nhân khiến Nine và Baifern rạn nứt.

Năm 2022, khi Nine và Baifern được "đẩy thuyền" nhiều hơn sau hiệu ứng của màn hợp tác trong Sợi Dây Hoàng Lan, Moo Pimpaka từng trả lời phỏng vấn rằng bà ủng hộ và khuyến khích con trai theo đuổi cô. Có được sự đồng ý từ phụ huynh, fan lại càng mong Nine và Baifern "phim giả tình thật". Cuối năm 2022, cặp đôi xác nhận chính thức hẹn hò. Kể từ đó, Baifern và Nine liên tục chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, nhí nhố bên đối phương trên trang cá nhân.

Khoảng tháng 7/2023, thông tin mẹ của Nine và Baifern bất hòa đã rộ lên khi bà hủy theo dõi cô trên Instagram. Ngay sau đó, bà đã đính chính rằng hủy theo dõi chỉ là lỗi từ hệ thống. Nhưng khoảng 1 tuần sau, cả Baifern và Nine đồng loạt hủy theo dõi Instagram của bà Pimpaka. Phản hồi về động thái của con trai, bà viết trên trang cá nhân: "Lớn chuyện rồi đó, ai hủy theo dõi ai? Sao nào? Không có đứa con trai nào tự nhiên bỏ theo dõi mẹ mình cả. Là tôi tự hủy theo dõi, từ bạn bè cho đến đội ngũ nhân viên của Nine. Chuyện này xảy ra được mấy tuần rồi, bây giờ mọi người mới biết à?".

Từ đây, dân mạng bắt đầu để ý có sự bất ổn trong mối quan hệ của Nine - Baifern và mẹ của anh. Mỗi lần cả hai đi du lịch cùng nhau, bà Pimpaka lại đăng trạng thái bày tỏ cảm thấy cô đơn hoặc nhớ con trai.

Cuối tháng 6 năm nay, truyền thông Thái Lan rầm rộ đưa tin Baifern và Nine đã chia tay sau chuyến đi Thụy Sĩ. Không lâu sau, mạng xã hội cũng đồn thổi "sự cuồng con trai" của bà Pimpaka chính là lý do khiến cặp đôi Friendzone chia tay. Tới buổi họp báo chiều 4/7, phóng viên đã nhắc tới vấn đề này, nhưng Nine đã từ chối khéo: "Mẹ tôi là mẹ đơn thân, bà giỏi giang. Tôi ở với bà từ nhỏ. Giống như nhiều gia đình khác, sẽ có những rắc rối xảy ra mà có những việc tôi chưa thể xử lý được. Tôi sẽ không đề cập chi tiết vì đó là chuyện riêng của gia đình".

Dù Nine và Baifern không xác nhận nhưng cư dân mạng vẫn đồn đoán bà Pimpaka chính là nhân tố chia cắt mối tình đẹp của con trai. Một số netizen chỉ trích cựu nữ minh tinh ích kỷ lẫn nam diễn viên không đủ trưởng thành và tinh tế để hòa hợp hai người phụ nữ của đời mình. Số đông người hâm mộ tiếc nuối cho NineBai và hy vọng cặp đôi có cơ hội quay lại.