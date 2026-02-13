Dự đoán thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc mưa rét, người dân cần lưu ý gì?

HHTO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được nhận định có nhiều điểm mới đáng chú ý. Nhìn chung, thời tiết trong kỳ nghỉ Tết trên phạm vi cả nước tương đối ổn định, ít xuất hiện hiện tượng cực đoan, song vẫn có những biến động cần lưu ý, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ.

Miền Bắc: Mưa nhỏ, mưa phùn, có thể rét tăng cường cuối kỳ nghỉ

Tại khu vực Bắc Bộ, từ thời điểm cận Tết đến những ngày đầu năm mới, thời tiết phổ biến là nhiều mây, có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Tuy nhiên, đêm Giao thừa và mùng 1 Tết có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn, kèm theo cảm giác se lạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu.

Trong các ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết, hình thái thời tiết ẩm vẫn duy trì, mưa nhỏ rải rác có thể xuất hiện tại nhiều địa phương, gây cảm giác nồm ẩm, nhất là ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Đáng chú ý, khoảng mùng 5-6 Tết, một đợt không khí lạnh tăng cường có khả năng ảnh hưởng, khiến nhiệt độ giảm rõ rệt, xuất hiện rét muộn tại miền Bắc.

Riêng khu vực Hà Nội, thời tiết Tết được dự báo rét về đêm và sáng, ban ngày có nắng nhẹ, song mưa nhỏ và sương mù vẫn có thể xảy ra trong những ngày đầu năm.

Dự báo nhiệt độ khu vực Hà Nội trong 10 ngày tới.

Trung Bộ: Mưa rải rác, trời lạnh về đêm

Các tỉnh Trung Bộ trong dịp Tết Bính Ngọ chịu tác động đan xen của không khí lạnh và nhiễu động gió, vì vậy mưa rải rác có thể xuất hiện, đặc biệt ở khu vực Bắc Trung Bộ. Trời rét về đêm và sáng sớm, ban ngày nhiệt độ nhích lên nhẹ.

Từ Trung Trung Bộ đến Nam Trung Bộ, thời tiết nhìn chung ổn định hơn, ngày có nắng, đêm có thể xuất hiện mưa rào cục bộ, không kéo dài.

Nam Bộ và Tây Nguyên: Ít mưa, nắng đẹp

Khác với miền Bắc, Nam Bộ và Tây Nguyên được đánh giá là khu vực có thời tiết thuận lợi nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Trời chủ yếu ít mưa, nắng nhẹ, nhiệt độ không quá cao, không xuất hiện nắng nóng gay gắt.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Dù vậy, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xảy ra mưa trái mùa cục bộ trong thời gian sát Tết hoặc đầu năm mới, song xác suất không lớn và không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động vui xuân, du lịch.

Theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết Tết Bính Ngọ 2026 không có diễn biến cực đoan, song miền Bắc và Bắc Trung Bộ cần đặc biệt lưu ý hiện tượng mưa nhỏ, sương mù và rét muộn, có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và các hoạt động ngoài trời.

Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết hằng ngày, chủ động chuẩn bị trang phục phù hợp, đặc biệt là áo ấm và vật dụng che mưa khi du xuân, nhất là tại khu vực phía Bắc.