Hàng nghìn người ngỏ lời tặng quà sinh nhật một shipper, brand lớn vào "góp vui"

Những ngày giáp Tết, nhiều câu chuyện ấm áp được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trong đó, bất ngờ một câu hỏi bâng quơ của một bạn shipper về việc mua một món đồ uống rẻ nhất để tự thưởng cho mình nhân dịp sinh nhật trở thành đề tài "triệu view" trên Threads, thu hút hàng nghìn lượt bình luận và trên hết, mang đến một khoảnh khắc tình người ấm áp.

Câu hỏi bâng quơ bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội Threads.

Hẳn người đứng sau tài khoản Threads này không ngờ rằng bản thân đã có một trong những sinh nhật đáng nhớ nhất từ trước đến nay. Bạn đã đăng tải bài viết hỏi về cách mua một cốc đồ uống của hiệu S. sao cho rẻ nhất, như một món quà sinh nhật tự thưởng cho bản thân. "Tuy ship S. suốt ngày nhưng chưa một lần uống thử", bạn bày tỏ. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thả tim và rất nhiều bình luận hướng dẫn cặn kẽ về các hình thức khuyến mãi, thậm chí ngỏ ý chia sẻ voucher giảm giá cho bạn.

Nhiều cư dân mạng nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm săn khuyến mãi, thậm chí sẵn sàng chia sẻ voucher giảm giá cho bạn shipper.

Nhiều người tặng bạn trẻ này voucher mua hàng miễn phí.

Thậm chí, không ít cư dân mạng còn đề xuất mua tặng bạn một ly nước làm quà sinh nhật. Bạn trẻ được nhiều người đề nghị cứ chọn loại nước mà bạn muốn rồi gửi địa chỉ, số điện thoại để giao hàng qua. Một số bình luận đùa rằng với số lượng bình luận tặng quà này, bạn trẻ có thể uống nước miễn phí đến Tết Trung Thu. Đáp lại tấm lòng của cộng đồng mạng, bạn trẻ gửi lời cảm ơn nhưng từ chối nhận quà vì khẳng định "bản thân vẫn có khả năng chi trả".

Nhiều bình luận mong muốn tặng cho bạn trẻ luôn món đồ uống mà bạn yêu thích.

Với việc bài đăng trở nên quá viral, thương hiệu S. được đề cập trong bài đăng đã vào bình luận. Hãng gửi lời chúc sinh nhật và gửi tặng bạn bánh ngọt và thức uống để bạn hoàn thành được mong muốn của mình trong ngày sinh nhật.

Câu chuyện khép lại với cái kết đầy ấm áp.

Câu chuyện nhỏ trên mạng xã hội này đã lan tỏa năng lượng của lòng tốt, sự quan tâm, tình người. Tất nhiên cũng có một số người nghi ngờ về độ xác thực, nghi ngờ đây là một hình thức truyền thông từ nhãn hàng. Thế nhưng dù là trường hợp nào đi nữa, câu chuyện đã mang tới hiệu ứng tích cực, khiến không khí Tết càng trở nên đậm đà, ấm áp.