Messenger ngừng hoạt động trên web từ 16/4: Người dùng có bị mất tin nhắn?

HHTO - Từ ngày 16/4, Meta chính thức dừng hoạt động trang web Messenger độc lập (Messenger.com), khiến nhiều người dùng lo ngại về nguy cơ mất dữ liệu trò chuyện.

Việc đóng cửa Messenger.com nằm trong chiến lược hợp nhất các dịch vụ của Meta. Thay vì duy trì một website riêng cho Messenger, người dùng sẽ được chuyển hướng sang sử dụng tính năng nhắn tin tích hợp trên Facebook hoặc ứng dụng Messenger trên điện thoại.

Đáng chú ý, toàn bộ lịch sử trò chuyện, hình ảnh, tệp tin và dữ liệu liên quan vẫn được lưu trữ đầy đủ trên hệ thống của Meta. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không bị mất tin nhắn sau khi website ngừng hoạt động.

Sau ngày 16/4, khi truy cập Messenger.com, người dùng sẽ được tự động chuyển hướng sang giao diện nhắn tin trong Facebook. Ngoài ra, ứng dụng Messenger trên iOS và Android vẫn hoạt động bình thường, không có bất kỳ gián đoạn nào.

Với những người trước đây sử dụng Messenger mà không cần tài khoản Facebook, thay đổi này có thể gây đôi chút bất tiện, bởi việc đăng nhập và sử dụng có thể sẽ gắn chặt hơn với hệ sinh thái Facebook.

Meta cũng cho biết, trong trường hợp người dùng đã bật tính năng mã hóa đầu cuối và sao lưu tin nhắn, việc khôi phục dữ liệu có thể thực hiện thông qua mã PIN đã thiết lập trước đó. Đây là lớp bảo vệ bổ sung giúp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

Nhìn chung, việc ngừng hoạt động Messenger trên web chỉ là thay đổi về cách truy cập, không phải xóa bỏ dịch vụ. Người dùng vẫn có thể tiếp tục nhắn tin, gọi điện và sử dụng các tính năng quen thuộc mà không lo mất dữ liệu.

Trong bối cảnh Meta ngày càng tập trung vào việc đồng bộ hóa các nền tảng, động thái này được xem là bước đi nhằm tối ưu trải nghiệm và quản lý hệ sinh thái hiệu quả hơn.