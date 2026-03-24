Mua bán tài khoản Netflix, Spotify... dùng chung có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

HHTO - Việc mua bán, chia sẻ tài khoản các nền tảng giải trí như Netflix, YouTube Premium hay Spotify dưới hình thức “bán slot dùng chung” có thể bị xử phạt tới 50 triệu đồng theo dự thảo mới của Bộ Công an.

Siết hoạt động kinh doanh tài khoản dùng chung trên mạng

Thị trường mua bán tài khoản xem phim, nghe nhạc giá rẻ phát triển mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội. Người bán thường mua gói dịch vụ cao cấp của Netflix hoặc Spotify rồi chia nhỏ thành nhiều phần để bán lại cho người có nhu cầu nhằm thu lợi.

Hình thức này tuy phổ biến nhưng thực tế lại vi phạm điều khoản sử dụng của các nền tảng. Theo dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, hành vi mua bán, cho thuê hoặc chia sẻ tài khoản trái phép có thể bị coi là vi phạm và bị xử lý.

Mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng

Dự thảo đề xuất mức xử phạt từ 25 đến 50 triệu đồng đối với các hành vi liên quan đến việc kinh doanh tài khoản số khi chưa được phép. Những trường hợp chia sẻ tài khoản để kiếm tiền, đặc biệt là bán “slot” cho người không quen biết, có thể bị xếp vào nhóm vi phạm.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh tình trạng kinh doanh tài khoản trực tuyến ngày càng phổ biến, gây khó khăn cho công tác quản lý, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến bảo mật và dữ liệu cá nhân.

Người dùng cần hiểu đúng để tránh vi phạm

Điểm đáng chú ý là quy định không nhằm vào người dùng sử dụng dịch vụ bình thường. Việc chia sẻ tài khoản trong phạm vi gia đình hoặc theo đúng chính sách của Netflix vẫn được chấp nhận.

Tuy nhiên, khi việc chia sẻ này chuyển sang mục đích thương mại, như bán lại tài khoản hoặc cho thuê để thu tiền, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ bị xử phạt. Bên cạnh yếu tố pháp lý, việc sử dụng tài khoản dùng chung giá rẻ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như bị chiếm quyền truy cập hoặc mất tài khoản bất cứ lúc nào.

Hiện nội dung trên vẫn đang ở giai đoạn dự thảo và chưa chính thức có hiệu lực. Tuy vậy, nếu được thông qua, quy định này có thể tác động lớn đến thói quen sử dụng các dịch vụ số giá rẻ của người dùng Việt Nam.

Nếu dự thảo này được thông qua, mốc áp dụng thực tế dự kiến là từ 1/7/2026.