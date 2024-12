Miền Bắc chuyển ẩm, đợt không khí lạnh tiếp theo bao giờ về và cường độ ra sao?

HHT - Chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam, miền Bắc thay đổi thời tiết, ấm dần lên và cũng ẩm dần lên. Khi nào thì miền Bắc đón đợt gió mùa Đông Bắc tiếp theo và cường độ của đợt không khí lạnh đó sẽ thế nào?

Phần lớn miền Bắc nước ta đã chuyển gió vào sáng nay, 2/12, với hầu hết các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam mang theo nhiều hơi ẩm. Việc trời chuyển gió, trạng thái thời tiết thay đổi chính là lý do khiến nhiều người có thể bị nhức mỏi, dị ứng…

Do trời đổi gió nên nhiệt độ ở miền Bắc tăng dần, nhất là buổi sáng sớm. Nhiệt độ sáng sớm ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã lên trên 20oC, trời lạnh chứ không rét nữa. Còn nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa và đầu giờ chiều ở Hà Nội cũng lên đến 26 - 27oC (trời ít nắng nên nhiệt độ vẫn ở mức này).

Kiểu thời tiết như vậy sẽ duy trì trong gần cả tuần này. Độ ẩm tăng dần, đôi khi trời còn mưa lất phất, có lúc khá oi bức (do độ ẩm cao).

Dự báo đến khoảng 6 - 7/12 (thứ Sáu hoặc thứ Bảy), một đợt không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Gió mùa Đông Bắc về sẽ khiến cả nhiệt độ và độ ẩm đều giảm.

Đợt không khí lạnh tiếp theo vào cuối tuần này được dự báo có cường độ mạnh hơn đợt cuối tháng 11 một chút, khiến nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng sớm ở Hà Nội có thể xuống mức 15oC hoặc thấp hơn (rét đến rét đậm), nhiệt độ cao nhất trong ngày xấp xỉ 20oC. Nhưng đợt không khí lạnh này có khả năng khá ngắn, chỉ vài ba ngày.