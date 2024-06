Miền Bắc có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ Hà Nội sẽ vượt 45 độ C vào lúc nào?

HHT - Phần lớn các tỉnh thành miền Bắc bước vào một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất vào ngày nóng đỉnh điểm sẽ lên tới 46 độ C.

Miền Trung nước ta đã có nắng nóng từ ngày thứ Ba, còn đến hôm nay, 12/6, phần lớn các tỉnh thành miền Bắc, nhất là Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, sẽ bước vào đợt nắng nóng.

Ngay đầu giờ chiều nay, nhiệt độ ở nhiều nơi đã lên rất cao. Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ vào trưa và đầu giờ chiều lên đến 43 - 44oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương… cũng tương tự. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Lạng Sơn, Cao Bằng) tuy không nóng bằng nhưng nhiệt độ cũng lên đến 37 - 38oC.

Ngày nóng cao điểm của đợt này sẽ là ngày mai, 13/6. Ngày mai, Hà Nội và các khu vực xung quanh có nắng nóng gay gắt (nắng nóng gay gắt là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 37oC đến dưới 39oC). Trưa và chiều mai, 13/6, nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội lên đến 46oC, trời rất nóng. Các tỉnh thành lân cận cũng tương tự hoặc chênh lệch ít, còn ở Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiệt độ cũng lên đến 39 - 40oC.

Đặc điểm của đợt nắng nóng này là trời nóng từ sớm, thời gian nóng trong ngày kéo dài (ở Hà Nội vào ngày thứ Năm, đến 8h tối nhiệt độ cảm nhận vẫn ở mức 40oC), độ ẩm thấp khiến cơ thể dễ bị thiếu nước, người dân nên uống nước đều đặn cả ngày và nếu có thể thì tránh hoạt động ngoài trời nhiều.

Nắng nóng ở miền Bắc sẽ giảm một chút vào ngày thứ Sáu, 14/6, nhưng chưa đáng kể, đến cuối tuần có thể mới giảm nhiều hơn.