Miền Bắc đang trong đợt mưa dông nhưng Hà Nội vẫn oi bức, khi nào có mưa to?

HHT - Từ chiều tối nay 13/8 đến ngày mai 14/8, dự báo thành phố Hà Nội có nơi lượng mưa cao hơn 100mm; đề phòng ngập úng, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 13/8, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra-đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho các khu vực nội thành Hà Nội như quận Bắc Từ Liêm, thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Thạch Thất, và có xu hướng di chuyển, mở rộng sang các quận, huyện khác thuộc nội thành Hà Nội.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối 13/8 đến chiều 14/8, TP Hà Nội mưa rào, có nơi mưa to; thời gian mưa to tập trung vào chiều tối và đêm.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều 13/8 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đêm 13/8, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm; mưa tập trung vào thời gian chiều tối và đêm. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Theo các chuyên gia khí tượng, trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, ở không gian cấp tỉnh, với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi.