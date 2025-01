Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh nhất tháng 1, nhiệt độ Hà Nội xuống dưới 10 độ

HHT - Một đợt không khí lạnh bắt đầu về miền Bắc nước ta khiến nhiệt độ những ngày tới giảm tương đối mạnh. Đây được coi là đợt không khí lạnh mạnh nhất trong cả tháng 1/2025. Vậy nhiệt độ toàn miền sẽ giảm xuống mức nào và hôm nào ở Hà Nội sẽ rét nhất?

Từ hôm nay, 9/1, một đợt không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Trời giảm nắng, nhiệt độ và độ ẩm cũng giảm.

Do gió mùa Đông Bắc mới về và còn rất nhẹ nên nhiệt độ ở miền Bắc hôm nay gần như chưa thay đổi. Chiều nay, nhiệt độ Hà Nội vẫn lên 21 - 22oC và các tỉnh thành lân cận cũng vậy.

Từ ngày mai, do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ toàn miền giảm rõ rệt.

Cụ thể, sáng sớm mai, nhiệt độ ở Hà Nội sẽ giảm khoảng 5oC so với sáng nay, xuống mức 11 - 13oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai vào buổi trưa và đầu giờ chiều cũng chỉ lên đến 18oC.

Ngày rét nhất trong đợt này là thứ Bảy tới, 11/1, khi nhiệt độ sáng sớm ở Hà Nội xuống mức 8 - 9oC và nhiệt độ buổi trưa cũng không vượt 15oC - như vậy Hà Nội sẽ rét đậm đến rét hại. Sáng sớm Chủ Nhật, nhiệt độ ở Hà Nội vẫn như vậy hoặc còn thấp hơn, trời rét buốt, nhưng ban ngày có nắng nên lại khá ấm. Như vậy, người dân ra ngoài vào cuối tuần này nên mặc thật ấm, đội mũ, quàng khăn, che kín đường hô hấp.

Trong cùng thời điểm, nhiệt độ ở các tỉnh thành lân cận cũng tương tự Hà Nội, còn ở vùng núi rét hơn, nhiệt độ có thể xuống dưới 8oC.

Đợt không khí lạnh này là lạnh sâu nhưng lạnh ngắn, chỉ đến khoảng thứ Hai là bắt đầu chuyển gió. Trời vẫn sẽ rét ở các tỉnh thành miền Bắc nhưng nhiệt độ tăng dần từ sau thứ Hai tới (13/1).

Đây được dự báo là đợt lạnh mạnh nhất trong tháng 1, sau đó cũng sẽ có những đợt không khí lạnh nữa nhưng không bằng.