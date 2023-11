Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, có nơi giảm xuống dưới 10 độ C

HHT - Khoảng ngày 16/11 lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét, miền Trung tiếp tục mưa lớn.

Ngày 14/11, không khí lạnh lấn sâu vào đất liền khiến miền Bắc duy trì nền nhiệt thấp vào sáng sớm và đêm. Nhiệt độ tại đồng bằng chạm ngưỡng 14-17 độ C, lạnh hơn hôm qua 1 độ C.

Ở miền núi, mức nhiệt thấp nhất được dự báo 11-14 độ C, riêng các khu vực núi cao tiếp tục dưới 10 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong hôm nay 14/11, Hà Nội giảm mưa nhưng nền nhiệt vẫn ở ngưỡng thấp. Thời tiết ở trạng thái rét về đêm và sáng, ban ngày trời lạnh khi nhiệt độ tăng lên mức cao nhất 20-22 độ C. Độ ẩm cao kèm gió đông bắc khiến cảm giác lạnh gia tăng. Tình trạng trên khả năng duy trì đến hết ngày 16/11.

Biểu đồ nhiệt độ cho thấy đến ngày 17/11, mức nhiệt trong đêm ở Hà Nội tiếp tục giảm thấp dưới 18 độ C nhưng ban ngày tăng cao trên 25 độ C. Sự chênh lệch này khiến khu vực ở trạng thái nghịch nhiệt, ô nhiễm không khí có thể gia tăng.

Tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, mưa giảm so với một ngày trước, đồng thời nền nhiệt xuống thấp ở ngưỡng 17-19 độ C. Ban ngày cao nhất 20-23 độ C, trời lạnh.

Ngày 14/11, trọng tâm mưa lớn nằm ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Lượng mưa trong hai ngày tới được dự báo 150-300m, có nơi trên 500mm, gây nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, sạt lở vùng núi.

Riêng các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa, lượng mưa dao động 100-300mm. Đồng thời, phía đông của khu vực Tây Nguyên cũng ghi nhận lượng mưa lớn 50-100mm trong hôm nay.

Đêm 15-17/11, từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục hứng lượng mưa to 60-120mm. Một số nơi trên 250mm.