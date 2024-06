Miền Bắc nắng nóng gay gắt trên 38 độ C trước khi mưa dông quay trở lại

HHT - Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 14/6, ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 10/6 đến sáng 11/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn mưa dông rải rác với lượng 10-30mm. Một số nơi vẫn còn mưa lớn trên 50mm.

Mưa đang có xu hướng giảm dần nhưng vùng núi Bắc Bộ tiếp tục đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khi mô hình độ ẩm đất cho thấy một số nơi đã đạt mức độ gần bão hòa, tập trung tại Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng...

Từ trưa 11/6, miền Bắc tạm chấm dứt đợt mưa lớn diện rộng. Nhiều nơi hửng nắng với mức nhiệt tăng cao lên tới 34 độ C, gây cảm giác oi nóng.

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 12/6, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của tháng, trọng tâm nằm ở khu vực Đông Bắc Bộ. Mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Dù vậy, tình trạng trên chỉ kéo dài trong 2-3 ngày. Từ ngày 15/6, Bắc Bộ có thể bước vào đợt mưa mới trên diện rộng, nhiều khả năng mưa lớn duy trì hết dịp cuối tuần.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông tái diễn vào chiều và tối 11/6 với lượng dao động 10-20mm, có nơi trên 50mm. Người dân đề phòng mưa lớn cục bộ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại một số vùng trũng, thấp, khu đô thị.

Các chuyên gia lưu ý, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.