Miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ Hà Nội duy trì đến kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh mới thay đổi

HHT - Khu vực Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ đã bắt đầu có nắng nóng, nhiệt độ vào buổi trưa và chiều khá cao. Tại Thủ đô Hà Nội, trời cũng nóng, dự báo phải đến kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh thì nhiệt độ Hà Nội mới có sự thay đổi.

Hiện nay ở miền Bắc, mưa chỉ tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bộ, còn ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ thỉnh thoảng có mưa dông rải rác ở vài nơi chứ mưa không diễn ra trên diện rộng. Từ hôm nay, 27/8, ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng (là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên).

Hình thái thời tiết này (ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ) sẽ duy trì từ giờ đến kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh (người lao động được nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 từ ngày 31/8 đến hết ngày 3/9 Dương lịch).

Cụ thể, tại Thủ đô Hà Nội, từ hôm nay đến thứ Sáu, 30/8, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa và chiều sẽ ở mức 34 - 36oC (xấp xỉ hoặc đạt đến mức nắng nóng). Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời sẽ ở mức 40 - 41oC, có lúc cao hơn một chút. Các tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Nam Định, Việt Trì… có nhiệt độ tương tự hoặc thấp hơn 1oC.

Bước vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, tức là thứ Bảy, 31/8, dự báo nhiệt độ ở đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ bắt đầu giảm. Mặc dù mức giảm chỉ 1 - 2oC trong suốt kỳ nghỉ nhưng trời cũng sẽ đỡ nóng, thuận lợi hơn để người dân ra ngoài đi chơi, tham quan.

Từ giờ đến kỳ nghỉ lễ, ở Hà Nội vẫn có thể có mưa dông rải rác nhưng chỉ ở một số khu vực trong thành phố, lượng mưa ít. Trong kỳ nghỉ lễ, lượng mưa ở Hà Nội tăng một chút, tập trung vào chiều tối và tối.