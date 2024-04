Miền Bắc nắng nóng từ sáng sớm đến khuya, nhiệt độ Hà Nội có thể chạm mốc 50 độ C

HHT - Cả nước ta đang trải qua một đợt nắng nóng dữ dội, mà ở miền Bắc, đây được coi là đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất từ đầu năm đến giờ. Theo dự báo hiện tại, nhiệt độ buổi chiều ở Hà Nội có thể lên rất cao (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), tiến sát hoặc chạm đến ngưỡng 50 độ C.

Đợt nắng nóng mới đã bắt đầu ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta. Hôm nay, 26/4, trời nắng từ rất sớm, lúc 8h sáng nhiệt độ đã khá cao, chẳng hạn ở Hà Nội là 35oC, các khu vực lân cận chênh lệch 1oC.

Nhiệt độ ở gần như toàn miền Bắc tăng nhanh theo từng giờ. Đáng chú ý là vào 14 - 15h hôm nay, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời ở thủ đô Hà Nội có thể chạm ngưỡng 50oC, theo ứng dụng thời tiết Zoom Earth, lấy thông tin từ dịch vụ thời tiết DWD của Đức. Cùng thời điểm, các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ thấp hơn một chút, như Thái Nguyên 47oC, Việt Trì 48oC…

Kênh thời tiết The Weather Channel thì cho rằng nhiệt độ ở Hà Nội chiều nay “chỉ” là 45oC chứ chưa đến 50oC, nhưng dù sao cũng rất nóng, độ ẩm thấp, người dân nên uống nước thường xuyên, ra ngoài trời nhất định cần có cách che chắn nắng nóng.

Có sự chênh lệch về nhận định như trên là vì trong cùng một thành phố, nhiệt độ có thể khác nhau ở từng khu vực, phụ thuộc nhiều yếu tố. Cách đây vài ngày, ở Bangkok (Thái Lan) có nhiệt độ không khí là 39oC nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời vượt 52oC, khiến các nhà chức trách phải thúc giục người dân ở trong nhà. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta thì thông báo chiều nay nhiệt độ không khí ở nhiều tỉnh thành miền Bắc lên đến 36oC, tức là nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời hoàn toàn có thể chạm đến mức 50oC ở những khu vực nhất định.

Đến tối khuya, trời vẫn rất nóng, nhiệt độ ở Hà Nội lúc 23h vẫn là 33 - 34oC.

Ngày mai, thời tiết ở miền Bắc vẫn tương tự, một số nơi có thể giảm nhưng chỉ giảm ít (1 - 2oC).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 28/4, nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng trên cả nước có khả năng kéo dài nhiều ngày.