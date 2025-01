Miền Bắc rét tăng cường vào 29 Tết, nhiệt độ Hà Nội đêm Giao thừa sẽ thế nào?

HHT - Đợt không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc nước ta và khả năng đến đúng 29 Tết Ất Tỵ sẽ có không khí lạnh tăng cường, khiến trời lạnh sâu ở một số thời điểm trong ngày. Ở Hà Nội, thời tiết đêm Giao thừa sẽ thế nào, nhiệt độ giảm xuống mức bao nhiêu?

Toàn miền Bắc nước ta đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh trong tiết Đại hàn.

Hôm nay, 27/1 (28 Tết), gió mùa Đông Bắc đã giảm cấp so với lúc không khí lạnh mới về nhưng nhiệt độ buổi sáng sớm lại thấp hơn khá nhiều so với cùng thời điểm hôm qua. Sáng sớm nay, nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 11oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch ít. Vùng núi rét hại, nhiệt độ ở mức 6 - 8oC; vùng núi cao có thể có băng giá.

Tuy nhiên, do ban ngày trời hửng nắng nên nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và đầu giờ chiều lại nhích lên: Hà Nội và các tỉnh thành lân cận là khoảng 15oC còn vùng núi thấp hơn 4 - 5oC.

Đáng chú ý, ngày mai, 28/1 (29 Tết), dự báo miền Bắc sẽ đón không khí lạnh tăng cường. Do ban ngày vẫn có nắng nên nhiệt độ không biến động nhiều, nhưng sáng sớm và đêm có thể lạnh hơn một chút so với cùng thời điểm hôm trước (nhiệt độ giảm khoảng 1 - 2oC).

Như vậy, vào đêm Giao thừa 2025, Hà Nội rét sâu, nhiệt độ xuống mức 10 - 11oC (là mức rét hại), người dân ra ngoài đón Giao thừa nên mặc ấm, trẻ em cần có khăn, mũ, giữ ấm đường hô hấp. Cùng thời điểm, các khu vực lân cận có nhiệt độ tương tự Hà Nội còn nhiệt độ vùng núi là 6 - 8oC.

Từ mùng 1 Tết, nhiệt độ miền Bắc tăng dần. Ở Hà Nội ban ngày khô ráo, có nắng nên đỡ lạnh, thậm chí có thể ấm áp. Có thể nói thời tiết ở đồng bằng Bắc Bộ dịp Tết Ất Tỵ là đẹp, thuận tiện cho việc đi chơi ngắm cảnh, chụp ảnh.

Chúc bạn đọc một kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ vui vẻ, ấm áp bên gia đình!