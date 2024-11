Miền Bắc sắp chuyển ấm và ẩm, khi nào đợt không khí lạnh mạnh tiếp theo sẽ về?

HHT - Đợt không khí lạnh hiện tại ở miền Bắc đang khiến thời tiết rất hanh khô, nhưng trời bắt đầu có nắng nên nhiệt độ ban ngày tăng dần, sau đó không khí lạnh suy yếu và thời tiết chuyển sang trạng thái ấm và ẩm. Dự báo khi nào thì miền Bắc có đợt không khí lạnh mạnh tiếp theo?

Dù miền Bắc vẫn đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khiến buổi sáng sớm và đêm khá rét, nhưng ban ngày bắt đầu có nắng nên nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa và chiều sẽ tăng dần từ giờ đến cuối tuần.

Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất vào trưa nay, 28/11, sẽ lên đến 23 - 24oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), như vậy là tăng 3 - 4oC so với hôm qua. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch ít. Khu vực miền núi và Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp hơn 4 - 6oC nhưng cũng có xu hướng tăng dần.

Đợt không khí lạnh hiện tại chuẩn bị kết thúc, dự báo ngay trong cuối tuần này, và nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội sẽ lên đến 27 - 28oC.

Trong những ngày đầu tháng 12, phần lớn miền Bắc chuyển sang trạng thái thời tiết ấm và ẩm với nhiệt độ và độ ẩm đều tăng dần, kể cả sáng sớm ở đồng bằng Bắc Bộ cũng chỉ hơi lạnh chứ không còn rét. Độ ẩm cao cả ngày có thể gây cảm giác khá bí bức.

Theo các mô hình dự báo hiện tại, đợt không khí lạnh mạnh tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc từ khoảng 6 - 7/12, cường độ tương tự như đợt không khí lạnh hiện tại hoặc có thể mạnh hơn một chút.

Nếu đợt không khí lạnh đó diễn ra đúng như dự báo, Hà Nội có thể chuyển rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày từ 13 - 15oC). Tuy nhiên, diễn biến thời tiết thực tế có thể còn thay đổi và sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo.