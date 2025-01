Miền Bắc sắp có thời điểm rét nhất từ đầu mùa, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C

HHT - Đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta đã khiến nhiệt độ giảm mạnh. Trong đợt này sẽ có thời điểm mà miền Bắc rét nhất từ đầu mùa Đông này, với nhiệt độ toàn miền không vượt qua 10 độ C, thực tế là nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh thành đều dưới mức đó.

Không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta khiến nhiệt độ giảm rõ rệt. Sáng nay, 10/1, nhiệt độ Hà Nội chỉ ở mức 12 - 13oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), tức là giảm 4 - 5oC so với cùng thời điểm hôm qua. Chiều nay, nhiệt độ chỉ lên đến 16 - 17oC. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự Hà Nội hoặc chênh lệch ít, khu vực miền núi thì nhiệt độ thấp hơn Hà Nội khoảng 4 - 7oC.

Trong đợt lạnh này, dự báo miền Bắc sẽ trải qua thời điểm rét nhất từ đầu mùa Đông, khi nhiệt độ toàn miền đều thấp, không hơn 10oC, và thực tế là hầu hết đều dưới 10oC. Đó là sáng sớm Chủ Nhật, 12/1.

Sáng sớm 12/1, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội xuống mức 8 - 9oC. Đây cũng là mức nhiệt độ của một số tỉnh thành lân cận. Một số tỉnh thành như Yên Bái, Thái Nguyên, Hòa Bình có nhiệt độ xuống thấp hơn, ở mức 6 - 7oC, vùng núi xuống mức 3 - 4oC, vùng núi cao dễ có băng giá. Như vậy, ở thời điểm sáng sớm Chủ Nhật tới, toàn miền chìm trong rét hại, nên người dân nếu ra ngoài cần mặc thật ấm, có khăn, mũ, che kín đường hô hấp.

Do từ đầu mùa Đông đến giờ, những đợt không khí lạnh về thường không mạnh như dự báo (do nhiều yếu tố khí tượng và địa lý, chẳng hạn không khí lạnh đã bị những vùng núi ở Trung Quốc cản lại bớt), nên sáng Chủ Nhật tới đây có thể được coi là thời điểm rét nhất từ đầu mùa, tính trung bình trên toàn miền Bắc.

Trong và sau ngày 12/1, nhiệt độ toàn miền tăng dần.